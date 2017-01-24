16-й Международный фестиваль Колядок и Щедровок над Бугом прошел в субботу в польском городе Влодава. Народный ансамбль песни «Медуница» Клейниковского Дома культуры принял в нем участие и завоевал диплом второй степени.

Организаторами фестиваля стали Влодавское культурное объединение, Староство поветовое во Влодаве и Влодавский Дом культуры. В этом году изменились условия для его участников – коллективы проходили отборочный тур, посылая принимающей стороне запись исполнения на электронных носителях. В середине декабря 2016 года специально созданная комиссия определила участников второго тура. В итоге из 35 заявившихся коллективов до финала дошли 26 – 18 польских, 6 украинских и 2 белорусских. Около 300 артистов объединила в тот день сцена Влодавского Дома культуры, где традиционно проходит этот фестиваль.

Финалисты выступали в трех номинациях – пение с аккомпанементом, выступление капелл с музыкальным сопровождением и пение а-капелла (то есть без музыкального сопровождения). В последней категории заявился и прибужский ансамбль «Медуница». Коллектив исполнил колядку на польском языке «В Вифлееме» и белорусскую щедровку «Ой, на моры-моры» в обработке Екатерины Сидорук, которая с августа прошлого года является руководителем ансамбля, сохраняя и развивая традиции, заложенные его создателем Валерием Родионовым. Жюри фестиваля отметило высокий уровень клейниковских артистов и наградило их дипломом второй степени в номинации «Пение а-капелла».

Диплом второй степени вручают руководителю народного ансамбля песни «Медуница» Клейниковского СДК Екатерине Сидорук

«Я очень благодарна каждому участнику коллектива, который потрудился над нашим признанием на этом фестивале, внёс вклад в эту победу, – по возвращении домой поделилась с редакцией Екатерина Сидорук. – Это наша творческая семья – люди, которые живут ансамблем без малого 24 года: Людмила Миронюк, Лариса Колдушко, Татьяна Бедная, Валентина Чеченина, Татьяна Серко, Наталья Зеленко. Все они большие энтузиасты своего любимого дела, особенно такого непростого пения, как а-капелла, – пения души».

Наталья ПАШКЕВИЧ