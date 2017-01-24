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Оценили в Польше пение души

25.01.2017 — Новости Общества | Заря над Бугом  
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16-й Международный фестиваль Колядок и Щедровок над Бугом прошел в  субботу в польском городе Влодава.  Народный ансамбль песни «Медуница» Клейниковского Дома культуры принял в нем участие и завоевал диплом второй степени.

Организаторами фестиваля  стали Влодавское культурное объединение, Староство поветовое во Влодаве и Влодавский Дом культуры. В этом году изменились условия для его участников – коллективы проходили отборочный  тур, посылая принимающей стороне запись исполнения на электронных носителях. В середине декабря 2016 года специально созданная комиссия определила участников второго тура. В итоге из 35 заявившихся коллективов до финала дошли 26 – 18 польских, 6 украинских и 2 белорусских. Около 300 артистов объединила в тот день сцена Влодавского Дома культуры, где традиционно проходит этот фестиваль.

Финалисты выступали в трех номинациях –  пение с аккомпанементом, выступление  капелл с музыкальным сопровождением и пение а-капелла (то есть без музыкального сопровождения).  В последней категории заявился и прибужский ансамбль «Медуница». Коллектив исполнил  колядку на польском языке «В  Вифлееме» и белорусскую щедровку  «Ой, на моры-моры» в обработке Екатерины Сидорук, которая с августа прошлого года является руководителем ансамбля, сохраняя  и развивая традиции, заложенные  его  создателем  Валерием Родионовым. Жюри фестиваля отметило высокий уровень клейниковских артистов и наградило их дипломом второй степени в номинации «Пение а-капелла».

Диплом второй степени вручают руководителю народного ансамбля песни «Медуница» Клейниковского СДК Екатерине Сидорук

«Я очень благодарна  каждому участнику коллектива, который потрудился над нашим признанием на этом фестивале, внёс вклад в эту победу, – по возвращении домой поделилась с редакцией Екатерина Сидорук. – Это наша творческая семья – люди, которые живут ансамблем без малого 24 года: Людмила Миронюк, Лариса  Колдушко, Татьяна Бедная, Валентина Чеченина, Татьяна  Серко, Наталья Зеленко. Все они большие энтузиасты  своего любимого дела,  особенно  такого  непростого пения, как а-капелла, – пения души».

Наталья ПАШКЕВИЧ

 

 
 
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16-й Международный фестиваль Колядок и Щедровок над Бугом прошел в  субботу в польском городе Влодава.  Народный ансамбль песни «Медуница» Клейниковского Дома...

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