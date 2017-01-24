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Парень украл мобильник девушки в столичном клубе и пригласил ее на встречу для выкупа телефона
25.01.2017 12:39 — Новости Общества | Tut.by
Молодой парень украл мобильник с барной стойки в столичном клубе, а потом предложил хозяйке встретится лично и выкупить у него телефон. Неудивительно, что парня задержали. Об этом
Сообщается, что 22-летний минчанин развлекался в клубе и заметил мобильник, оставленный без присмотра на барной стойке. Он осмотрелся по сторонам, выключил телефон и ушел из заведения.
Когда же на украденный мобильник стала звонить хозяйка, молодой человек согласился вернуть телефон и попросил вознаграждение в 200 белорусских рублей. Девушка согласилась, но на встречу пришла не с деньгами, а с сотрудниками милиции.
В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.
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Неудивительно, что парня задержали.
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