Молодой парень украл мобильник с барной стойки в столичном клубе, а потом предложил хозяйке встретится лично и выкупить у него телефон. Неудивительно, что парня задержали. Об этом пишет ГУВД Мингорисполкома.



Изображение носит иллюстративный характер. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сообщается, что 22-летний минчанин развлекался в клубе и заметил мобильник, оставленный без присмотра на барной стойке. Он осмотрелся по сторонам, выключил телефон и ушел из заведения.

Когда же на украденный мобильник стала звонить хозяйка, молодой человек согласился вернуть телефон и попросил вознаграждение в 200 белорусских рублей. Девушка согласилась, но на встречу пришла не с деньгами, а с сотрудниками милиции.

В отношении парня возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 205 УК РБ (Кража). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до трех лет лишения свободы. Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.