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Жарко: надо "дойти до каждого белоруса" и проверить его сердце

25.01.2017 13:35 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Министерство здравоохранения довольно сложившейся в Беларуси демографической обстановкой, такое мнение прозвучало на коллегии ведомства в среду.

Жарко: надо "дойти до каждого белоруса" и проверить его сердце
© Sputnik / Виктор Толочко
Вице-премьер Жарко: у врачей должна быть достойная зарплата

Принятые в 2016 году меры органами и учреждениями здравоохранения привели к стабилизации основных медико-демографических показателей.

Согласно озвученной информации, за первые девять месяцев ушедшего года естественный прирост населения Беларуси составил 0,1 на 1000 населения.

"Прирост зарегистрирован в Минске и Брестской области. С учетом миграции отмечен прирост численности населения республики на 6 281 человек", — отчитались в Минздраве.

Показатель рождаемости не изменился и составил 12,6 на тысячу населения. Вместе с тем показатели младенческой смертности снижаются.

В ходе общения с журналистами экс-глава Минздрава, а ныне вице-премьер Василий Жарко высоко отметил это достижение. "Сейчас главное — снижать уровень смертности, особенно от сердечно-сосудистых заболеваний и среди работоспособного населения, мужчин и жителей села", — поделился Жарко.

Вице-премьер добавил, что необходимо "дойти до каждого белоруса" в стремлении проверить его сердечно-сосудистую систему, а скрининг населения необходимо провести максимально широко.

Жарко добавил, что среди основных целей — сохранить нынешний уровень рождаемости.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 48
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На коллегии Минздрава было отмечено улучшение демографической ситуации в Беларуси за последний год.

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