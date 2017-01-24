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В Витебске продавец похитил из кассы деньги, чтобы отметить день рождения

25.01.2017 13:27 — Новости Общества | Tut.by  
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В Витебске продавец похитил из кассы более 300 рублей и устроил на эти деньги праздник, сообщил официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

Заявление о пропаже денег из магазина автозапчастей поступило в Октябрьский РОВД 20 января. Администрация торгового объекта заявила, что пропала сумма в 326 рублей. Правоохранители установили, что деньги украл один из продавцов (всего их в магазине пятеро).

Выяснилось, что 27-летний мужчина взял из кассы выручку, чтобы отпраздновать свой день рождения. Праздник он отмечал с друзьями в Минске.

Возбуждено уголовное дело по факту кражи.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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