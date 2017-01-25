Стиль деловой женщины*

Строгий костюм - это визитная карточка каждой женщины на собеседовании, важной сделке или на заседании Совета директоров. Строгий костюм не только хорошо подчеркнет все положительные стороны фигуры, но и продемонстрирует высокий уровень профессионализма и компетентности. Возникает вопрос, как соблюдать положенный дресс-код, но при этом выглядеть стильно? Главное требование – качество. Белорусская одежда олицетворяет качественные вещи, поэтому стоит обратить внимание прежде всего на неё.

Прежде чем получить ответ на этот вопрос, следует ознакомиться с основными положениями делового дресс-кода. В данном стиле одежды важным элементом выступает костюм. Однако не стоит думать, что женщина должна приходить на место работы одетая в пиджак, брюки со стрелками и галстук. Женский деловой стиль позволяет шикарные брючные костюмы, кроме того сочетание юбки и блейзера, рубашки и платья с классическим кроем. Если место работы предусматривает не строгий дресс-код то в прохладные дни так же можно брать с собой вязаный кардиган. В случае строго дресс-кода, следует выбирать костюм нейтральных и монотонных цветов, к примеру, черного, серого или темно-зеленого. От вещей красочных цветов, на рабочем месте, придется отказаться. Это не распространяется на casual стиль, он допускает яркие цвета блузок.

Что касается украшений к деловой одежде, подойдут только те, что небольшого размера. Но так же допускается, если надевается большой браслет, серьги, кольца и остальные украшения должны быть небольшими.

Хорошим тоном в деловом стиле считается если:

- костюм отлично сидит по фигуре;

- рубашка или блузка заправлена;

- длина юбки до колена или середины икры;

- каблук туфлей не превышает 10 см.

Кроме того следует знать, что туфли на платформе или сандалии не подходят к данному стилю одежды. А вот туфли с открытым носком или высокие сапоги отлично будут смотреться. И не забываем про косметику.

Как и говорилось ранее, очень хорошо будет смотреться деловой брючный костюм. При этом цвет костюма должен быть монотонным и нейтральным. Если имеется желание совместить брюки и блузку, то в качестве брюк лучше всего купить популярные чиносы, а верх не обязательно должен совпадать по цвету. К примеру, сочетание черных брюк и бардового пиджака. Не стоит отказывать от таких аксессуаров как шейный платок или шарф. Они отлично подчеркнут вкус.

Так же следует обзавестись парой узких ремней. Элегантное платье тоже сохранит деловой стиль. К примеру, платье-футляр или платье-рубашка.

Надеемся, что содержание нашей статьи поможет деловым женщинам всегда выглядеть стильно и красиво.

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