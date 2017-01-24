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Герасименя после мастер-класса в Березе стала "сырной королевой"
25.01.2017 13:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Призер Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро пловчиха Александра Герасименя после проведенного мастер-класса в Березе (Брестская область) поблагодарила город за приятное послевкусие.
На этой неделе "золотая рыбка" Беларуси проводит бесплатные занятия по плаванию со школьниками Брестщины. Накануне спортсменка побывала в Березе.
"Спасибо большое Береза за теплый прием и приятное послевкусие", — написала Герасименя на своей странице в Facebook.
Кроме этого пловчиха сказала слова благодарности Гомелю, Солигорску, Столбцам и Росси за гостеприимство. "Гродно за теплую компанию, Калинковичи за хорошее, а главное, полезное времяпровождение!" — сказала Герасименя и пожелала юным спортсменам успехов и побед.
В начале этого года заслуженный мастер спорта
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Белорусская пловчиха продолжает свои мастер-классы для школьников, на этой неделе она проведет занятия в Бресте.
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