МИНСК, 25 янв — Sputnik. Призер Олимпийских игр в Лондоне и Рио-де-Жанейро пловчиха Александра Герасименя после проведенного мастер-класса в Березе (Брестская область) поблагодарила город за приятное послевкусие.

На этой неделе "золотая рыбка" Беларуси проводит бесплатные занятия по плаванию со школьниками Брестщины. Накануне спортсменка побывала в Березе.

"Спасибо большое Береза за теплый прием и приятное послевкусие", — написала Герасименя на своей странице в Facebook.

Кроме этого пловчиха сказала слова благодарности Гомелю, Солигорску, Столбцам и Росси за гостеприимство. "Гродно за теплую компанию, Калинковичи за хорошее, а главное, полезное времяпровождение!" — сказала Герасименя и пожелала юным спортсменам успехов и побед.

В начале этого года заслуженный мастер спорта Александра Герасименя объявила о проведении бесплатных мастер-классов по плаванию для школьников . В рамках занятий она проводит тренировки с детьми, беседует с ними. Герасименя провела мастер-классы в нескольких городах и не планирует останавливаться.