Первый «квартал без автомобилей» появится в белорусской столице. Данную концепциюреализует компания «А-100 Девелопмент» juв Сосновом квартале в Новой Боровой.

«Сегодня многие минчане мечтают о дворе, свободном от автомобилей. Однако это практически невозможно: людям надо где-то парковаться! При проектировании Соснового квартала мы сумели не только сделать огромную территорию жилого комплекса закрытой для личного автотранспорта, но иучесть интересы автомобилистов. Ранее в Минске уже были небольшие проекты закрытых дворов без машин, но в масштабах целого квартала на площади 8,7 гектара такое реализуется впервые», - отмечает директор «А-100 Девелопмент» Светлана Шевлик.

По ее словам, воплощение данной концепции позволяет сделать внутренние дворы квартала максимально безопасными, тихими и удобными для всех жителей.

При этом обеспеченность жителей парковочными местами будет одной из самых высоких в Минске: на наземных парковках по периметру квартала и на прилегающей территории можно будет разместить до 1242автомобилей, в подземном паркинге, расположенном под самим кварталом – еще 188. Таким образом, на каждую квартиру, по плану, приходится одно парковочное место.

Для удобства владельцев личного автотранспорта,в зданиях, расположенных рядом с наземными парковками, будут сделаны сквозные подъезды. Это позволит сократить дорогу от квартиры до автомобиля до минимума, при этом всегда будет удобный выход во внутренний закрытый двор.

Въезд внутрь квартала разрешат лишь специальному автотранспорту. Во дворах будут разбиты зеленые зоны, созданы дизайнерские детские площадки для разных возрастов, проложены пешеходные и велодорожки. Также предусмотрено создание «центральной площади» со сценой для организации праздничных мероприятий и зоной активного отдыха.

На территории квартала сохранят сосновый сквер со взрослыми деревьями, в котором будут две раздельные зоны: зона отдыха и площадка для выгула собак.

В компании отмечают, что особое внимание при разработке концепции уделялось безопасности и комфорту жителей. В частности, все пространство, включая дворы и парковки, будет оснащено камерами видеонаблюдения, в зонах отдыха предусмотрены питающиеся от солнечных батарей розетки для зарядки мобильных телефонов, во дворах установлены модемы для раздачи бесплатного Wi-Fi.

Общая площадь строящегося квартала составляетпочти 9 гектаров. Согласно плану, здесь будет построено 15 жилых домов разной высотности – от 4-х до 23-х этажей, в которых разместятся 1430 квартир, и детский сад на 150 мест. Общая площадь жилья – 77 150 кв.м. В целом Сосновый квартал рассчитан на 2600 жителей. Первые дома будут сданы уже в августе 2017 года, а полностью квартал планируется застроить к концу 2018 года.

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