Автор: Юлия ФАРТУХ.





С 1 июля 2016 года вступил в силу Закон Республики Беларусь «Об альтернативной службе». Кто может на нее рассчитывать? Где придется трудиться? Тему обсуждают: военный комиссар Могилевской области полковник Александр ГОРОШКИН, начальник управления занятости населения комитета по труду, занятости и социальной защите Могилевского облисполкома Елена ЯКОВЛЕВА, руководитель военного отдела Могилевской епархии протоиерей Сергий ЛОБОДА, главный внештатный специалист управления здравоохранения Могилевского облисполкома по медицинскому обеспечению призывной молодежи Сергей НОВИКОВ.

– Насколько своевременным было принятие документа?



Александр ГОРОШКИН: Я считаю, что принятие данного нормативного документа было необходимо, поскольку до этого момента не было возможности реализовывать в полном объеме статью 57 Конституции Республики Беларусь в части, касающейся замены воинской службы на альтернативную для граждан нашей страны. Ведь, согласно Конституции, каждый гражданин имеет право самостоятельно определять свое отношение к религии и исповедовать любую религию. Данные права не должны быть ущемлены.

Елена ЯКОВЛЕВА: Законопроект об альтернативной службе Минтруда и соцзащиты Беларуси разрабатывало в течение нескольких лет. Был изучен опыт законодательного регулирования альтернативной службы в странах СНГ и дальнего зарубежья, где, в основном, используются две модели. Первая предполагает заключение трудового договора между альтернативно-служащим и организацией (и соответственно все отношения между ними выстраиваются на основе трудового права). По такому пути пошли Россия, Украина, Молдова. В нашей стране выбрана вторая модель, при которой альтернативнослужащий по своему правовому статусу приближен (насколько это возможно) к солдату срочной службы.

– Выходит, на альтернативную службу могут рассчитывать исключительно те, кто не может проходить воинскую службу по религиозным убеждениям?

Александр ГОРОШКИН: Да. На альтернативную службу могут быть направлены граждане, подлежащие призыву на срочную военную службу, службу в резерве, годные по состоянию здоровья и физическому развитию к прохождению срочной военной службы, службы в резерве, лично заявившие о том, что принятие Военной присяги, ношение, применение оружия или непосредственное участие в производстве и обслуживании оружия, боеприпасов и боевой техники противоречат их религиозным убеждениям в той мере, в которой становится невозможным прохождение воинской службы.

Елена ЯКОВЛЕВА: Подчеркну, что решение нужно принимать максимально взвешенно. Ведь если в процессе альтернативной службы молодой человек передумает и захочет перевестись на воинскую службу, сделать этого он не сможет, поскольку это не предусмотрено законом. Но если альтернативнослужащий заявит о своем желании пройти воинскую службу до дня убытия к месту прохождения альтернативной службы, то его призовут на срочную военную службу, службу в резерве на общих основаниях. Причем и в этом случае решение не имеет обратной силы – повторно направлять заявление для прохождения альтернативной службы нельзя.

– Отец Сергий, а как православная церковь относится к появлению альтернативной службы?

Сергий ЛОБОДА: Бытует, на мой взгляд, не совсем корректное мнение о том, что того, кто не служил, и настоящим мужчиной назвать нельзя. Но разные встречаются ситуации. И не всегда речь идет только о нежелании служить. Давайте посмотрим на проблему глубже. Что такое Родина? Это мой дом, мои родные и близкие. Да, есть Закон, который говорит о том, что защита Родины – это священный долг гражданина Беларуси. Но ведь быть патриотом своей страны, защищать Родину можно не только в армии. Можно быть прекрасным семьянином, профессионалом своего дела и так далее. Если есть возможность выбирать – пожалуйста. Ничего в этом предосудительного, на мой взгляд, нет. Но православная церковь благословляет на воинскую службу. Посмотрите: великие Георгий Победоносец, Федор Ушаков, Дмитрий Донской и многие другие – яркий пример того, как человек становится воином, защищая свое Отечество, свои святыни, оставаясь при этом истинным христианином. Я скажу так: молодой человек, который ходит в храм, даже размышлять не станет над тем, нести ли воинскую службу или стать альтернативнослужащим. Если молодой человек здоров, он должен нести воинскую службу.

– Вместе с тем, еще до принятия соответствующих документов многие рассчитывали на альтернативную службу, так как надеялись на то, что каждый вправе будет выбирать – в армии ли заниматься строевой или, скажем, в больнице помогать нуждающимся. Так не получилось. И для многих это стало неожиданностью. К примеру, в соседней России гражданин может выбрать альтернативную службу не только по религиозным соображениям, но также в силу различных убеждений: философских, морально-этических, политических и других.

Александр ГОРОШКИН: Мы живем в Беларуси. И, согласно основному Закону нашей страны (Конституции), «защита Республики Беларусь – обязанность и священный долг гражданина Республики Беларусь». Исключением могут быть только религиозные убеждения.

– Хорошо. Тогда логично предположить, что теперь любой подросток за пару лет до наступления призывного возраста может «удариться» в религию, говоря о том, что религиозные убеждения мешают ему брать в руки оружие. А на самом деле он просто хочет «откосить»… И как узнать правду?

Александр ГОРОШКИН: Чтобы такого не произошло, Законом определено, что гражданин лично подает заявление, прилагает к нему автобиографию. А призывная комиссия запрашивает характеристику с места учебы или работы, иную информацию, имеющую отношение к рассматриваемому вопросу. Также призывная комиссия вправе пригласить на заседание представителей религиозных организаций и других граждан, которые могут дать пояснения по существу заявления. Следовательно, решение призывной комиссии будет приниматься, только исходя из реальной ситуации с конкретным гражданином.

Сергий ЛОБОДА: Я допускаю такой вариант, когда молодые люди могут просто прикрываться религиозными убеждениями, так как не хотят идти служить, боятся службы как таковой либо боятся быть вырванными из привычной среды обитания. Вспомните, какое раньше было отношение к воинской службе. Я с удовольствием смотрел программу «Служу Отечеству!», мечтал прыгнуть с парашютом… В подрастающем поколении нужно воспитывать чувство патриотизма, учить любви к Родине. И начинать это делать с раннего детства, не останавливаясь в данной работе ни на минуту.

– А есть ли какие-то требования со стороны медиков к тем, кто направляется на альтернативную службу?

Сергей НОВИКОВ: Особенных требований к состоянию здоровья призывников, отправляемых на альтернативную службу, не предусмотрено. Согласно руководящим документам, призывники должны быть признаны по результатам медицинского освидетельствования годными к воинской службе.

– Если немного отвлечься от темы, как обстоит дело в принципе с состоянием здоровья сегодняшних призывников в Могилевской области?

Сергей НОВИКОВ: Данные за последние 5 лет свидетельствуют о том, что показатели годности к воинской службе призывников по состоянию здоровья имеют тенденцию к стабилизации и незначительному повышению этого процента, что, кстати, происходит во многом благодаря мероприятиям, проводимым областным управлением здравоохранения и военкоматом. Должен отметить также и то, что показатели годности к воинской службе призывников нашей области одни из лучших в республике.

– Первый призыв уже прошел. Много ли желающих было на альтернативную службу?



Елена ЯКОВЛЕВА: В Республике Беларусь годными для прохождения альтернативной службы признаны 54 гражданина. На территорию Могилевской области для ее прохождения направлено 12 человек из других областей республики. Они будут проходить службу в центральных районных больницах Бобруйска, Кричева, Осипович, Чаус, Черикова, в Круглянском УКП «Жилкомхоз» и ЗАО «АСБ-Агро Тетерино», в Быховском психоневрологическом доме-интернате. Двое ребят из нашей области для прохождения службы направлены в дом-интернат для престарелых и инвалидов, расположенный в д. Острошицкий Городок Минского района. Должна отметить, что гражданин, отправляющийся на альтернативную службу, будет проходить ее на территории другой области республики.

– Куда еще могут направляться альтернативнослужащие?



Елена ЯКОВЛЕВА: В организации здравоохранения, социальной сферы, жилищно-коммунального, сельского и лесного хозяйства, а также организации, занимающиеся благоустройством территорий, строительством и ремонтом дорог и железнодорожных путей. Формируется этот перечень с учетом заявок областных и Минского городского исполнительных комитетов. В какой конкретно организации будет трудиться альтернативнослужащий, решает Минтруда и соцзащиты. Альтернативнослужащий вправе ходатайствовать о переводе в другую организацию для дальнейшего прохождения альтернативной службы. Решение по данному вопросу принимает Минтруда и соцзащиты.

– А денежное содержание, отпуск положены?



Елена ЯКОВЛЕВА: Безусловно. Ежемесячное денежное содержание выплачивается из средств республиканского бюджета в размере 150% бюджета прожиточного минимума в среднем на душу населения (БПМ). Начиная с 13-го месяца альтернативной службы размер денежного содержания повышается на 20% БПМ, а с 25-го месяца – на 40%. Если на альтернативнослужащего наложено взыскание, то выплата ежемесячного денежного содержания в повышенных размерах может приостанавливаться на срок до трех месяцев. Отпуск предоставляется продолжительностью 30 календарных дней – за 36 месяцев альтернативной службы, 20 календарных дней – за 24 месяца альтернативной службы, иными словами – по 10 календарных дней в году. Время исполнения обязанностей альтернативной службы не должно превышать 48 часов в неделю. Срок альтернативной службы для тех, кто не имеет высшего образования, – 36 месяцев, для людей с высшим образованием – 24 месяца.

– У солдат, проходящих воинскую службу, есть определенные гарантии: служба засчитывается в общий стаж, возвращение на прежнее место учебы и т.д. А у альтернативнослужащих?



Елена ЯКОВЛЕВА: Альтернативная служба засчитывается в общий стаж. Уволенным гарантируется предоставление первого рабочего места. А за теми, кто работал до направления на службу в государственных организациях, сохраняется право поступления на работу к тому же нанимателю на равноценную должность. Вернуться на свое рабочее место можно в течение трех месяцев после увольнения с альтернативной службы. Это же касается и учебы – гражданам гарантируется продолжение обучения на прежних условиях в учреждениях образования, в которых они обучались до призыва.