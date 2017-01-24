12-летняя девочка из Ганцевичей оказалась в тяжелом состоянии после инъекции цефтриаксона и лидокаина . Трагедии удалось избежать благодаря бдительности родителей и медикам, которые оперативно оказали пострадавшей помощь. Родственники девочки рассказали TUT.BY подробности произошедшего.



Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

В четверг, 19 января, 12-летняя Дарья пожаловалась родителям на боль в горле, слабость и высокую температуру. На следующий день состояние не улучшилось и родители вызвали на дом врача.

«Приехала педиатр, посмотрела ее, выписала рецепт, — рассказала TUT.BY бабушка Дарьи Надежда Токарчук, — мы сходили в аптеку, купили лекарство (цефтриаксон и лидокаин. — TUT.BY). В аптеке ничего не сказали о возможной реакции. Мы и укололи. Тут же началась реакция. Даша сразу сказала: „Мамочка, я ничего не вижу“, у нее упало давление, тело онемело, она потеряла сознание».

Обеспокоенные родители тут же вызвали скорую. Бригада прибыла на место через несколько минут.

«К нам очень быстро приехала скорая. Они укололи что-то внутривенно, поставили капельницу и доставили на скорой в больницу», — сообщила женщина.

Медики оперативно избавили девочку от анафилактического шока и доставили в реанимацию.

«Врачи и скорая сделали все что могли. Спасли Дашу. А если бы сделали укол и пошли родители на работу? Все, ребенка бы не было», — сокрушается бабушка.

По словам Надежды Токарчук, сейчас состояние внучки опасений не вызывает. В понедельник ее перевели в детское отделение. Ожидается, что на этой неделе ее уже выпишут.

«Сейчас у нее все в порядке. Вы представляете, в каком состоянии ребенок был? Я ее спрашивала, когда ее перевели из реанимации, помнит ли она, как она попала в больницу. Она мне сказала: „Бабушка, не напоминай мне об этом“. А в каком мы были состоянии, вам не передать. У нас вообще два дня выпали из жизни», — пояснила собеседница.

Как писала местная районная газета « Ганцавiцкi час », в один день с Дашей в больницу с анафилактическим шоком доставили также женщину.

Заместитель главврача по медицинской части Ганцевичской центральной райбольницы Александр Лагодич состояние девочки и женщины оценивает как удовлетворительное.

«Все в порядке. Они проходят лечение по основному заболеванию», — отметил Александр Владимирович.

Действительно, помимо девочки с анафилактическим шоком в ЦРБ поступила также 62-летняя женщина. Однако в случае с пенсионеркой нельзя определенно утверждать, что это была реакция на цефтриаксон и лидокаин.

«Предположительно [реакция развилась] на эти же препараты (цефтриаксон и лидокаин. — TUT.BY). Хотя точно об этом говорить сложно. Потому что женщина принимала также и другие препараты», — сообщил Александр Лагодич.

Напомним, 11-летний житель Борисова 20 января попал в реанимацию после инъекции цефтриаксона российского производства и белорусского лидокаина, которая была сделана ребенку в домашних условиях. Спустя десять минут после введения препарата у ребенка появилась сыпь, головокружение, рвота, он стал терять сознание и задыхаться. Родители сами отвезли ребенка в больницу. Через двадцать минут после укола мальчик попал в отделение анестезиологии и реанимации Борисовской центральной районной больницы. Врачи провели комплекс реанимационных мероприятий, в том числе искусственную вентиляцию легких.

Врачи считают, что аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина. Мальчик все еще в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое, хоть и отмечают позитивные сдвиги.

Ранее 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. По информации следователей, медики предложили пациентке таблетку, но она настояла на инъекции препарата — и вскоре после этого погибла . По словам родных, женщина взяла с собой ампулу с антибиотиком , на который, вероятно, у нее развился анафилактический шок. По факту смерти женщины следователи проводят проверку. Назначена экспертиза по лекарственным средствам.

После гибели женщины под Молодечно в Беларуси была приостановлена продажа и применение двух препаратов, которые производятся на Борисовском заводе медпрепаратов:

— цефтриаксона (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210 215);

— лидокаина гидрохлорида (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650 916).