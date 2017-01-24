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"Тело онемело, она потеряла сознание". Как школьницу из Ганцевичей спасали от анафилактического шока
25.01.2017 14:33 — Новости Общества | Tut.by
12-летняя девочка из Ганцевичей оказалась в тяжелом состоянии
В четверг, 19 января, 12-летняя Дарья пожаловалась родителям на боль в горле, слабость и высокую температуру. На следующий день состояние не улучшилось и родители вызвали на дом врача.
«Приехала педиатр, посмотрела ее, выписала рецепт, — рассказала TUT.BY бабушка Дарьи Надежда Токарчук, — мы сходили в аптеку, купили лекарство (цефтриаксон и лидокаин. — TUT.BY). В аптеке ничего не сказали о возможной реакции. Мы и укололи. Тут же началась реакция. Даша сразу сказала: „Мамочка, я ничего не вижу“, у нее упало давление, тело онемело, она потеряла сознание».
Обеспокоенные родители тут же вызвали скорую. Бригада прибыла на место через несколько минут.
«К нам очень быстро приехала скорая. Они укололи что-то внутривенно, поставили капельницу и доставили на скорой в больницу», — сообщила женщина.
Медики оперативно избавили девочку от анафилактического шока и доставили в реанимацию.
«Врачи и скорая сделали все что могли. Спасли Дашу. А если бы сделали укол и пошли родители на работу? Все, ребенка бы не было», — сокрушается бабушка.
По словам Надежды Токарчук, сейчас состояние внучки опасений не вызывает. В понедельник ее перевели в детское отделение. Ожидается, что на этой неделе ее уже выпишут.
«Сейчас у нее все в порядке. Вы представляете, в каком состоянии ребенок был? Я ее спрашивала, когда ее перевели из реанимации, помнит ли она, как она попала в больницу. Она мне сказала: „Бабушка, не напоминай мне об этом“. А в каком мы были состоянии, вам не передать. У нас вообще два дня выпали из жизни», — пояснила собеседница.
Как писала местная районная газета «
Заместитель главврача по медицинской части Ганцевичской центральной райбольницы Александр Лагодич состояние девочки и женщины оценивает как удовлетворительное.
«Все в порядке. Они проходят лечение по основному заболеванию», — отметил Александр Владимирович.
Действительно, помимо девочки с анафилактическим шоком в ЦРБ поступила также 62-летняя женщина. Однако в случае с пенсионеркой нельзя определенно утверждать, что это была реакция на цефтриаксон и лидокаин.
«Предположительно [реакция развилась] на эти же препараты (цефтриаксон и лидокаин. — TUT.BY). Хотя точно об этом говорить сложно. Потому что женщина принимала также и другие препараты», — сообщил Александр Лагодич.
Напомним, 11-летний житель Борисова
Врачи считают, что аллергическая реакция могла быть не только на антибиотик, но и на раствор лидокаина. Мальчик все еще в больнице, медики оценивают его состояние как тяжелое, хоть и отмечают позитивные сдвиги.
Ранее 16 января 31-летняя жительница деревни Тюрли Молодечненского района пришла в фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) с подозрением на острую респираторную вирусную инфекцию. По информации следователей, медики предложили пациентке таблетку, но она настояла на инъекции препарата — и вскоре после этого
После гибели женщины под Молодечно в Беларуси была
— цефтриаксона (порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г во флаконах, серия 210 215);
— лидокаина гидрохлорида (раствор для инъекций 10 мг/мл в ампулах 5 мл, серия 650 916).
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"Тело онемело, она потеряла сознание". Как школьницу из Ганцевичей спасали от анафилактического шока
Трагедии удалось избежать благодаря бдительности родителей и медикам, которые оперативно оказали пострадавшей помощь.
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