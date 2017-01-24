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Стрельба в новогоднюю ночь: минчанина из реанимации перевезли в СИЗО, милиционер - в отпуске
25.01.2017 14:29 — Новости Общества | Tut.by
Минчанина Андрея, в которого
— Андрея из госпиталя уже перевезли в СИЗО, значит, ему уже лучше, — рассказывают TUT.BY друзья минчанина.
Напомним, компания отмечала Новый год в квартире молодой семьи по проспекту Любимова в Минске. Ближе к утру в дверь постучал сосед с просьбой сделать звук телевизора тише, а в 6.45 — позвонил милиционер. Он пробыл наедине с 28-летним Андреем всего две минуты, и раздались выстрелы. Позже столичная милиция заявит: парень пытался завладеть табельным оружием, ударил несколько раз стража порядка по голове и началась борьба, в ходе которой милиционер выстрелил.
Обоих доставили в военный госпиталь. Андрея с двумя огнестрельными ранениями, сотрудника милиции - с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей теменной области, кровоподтеком шеи и ушибом грудной клетки.
К палате Андрея в реанимации выставили конвой, родных не пускали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок».
— В момент происшествия минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, в его крови находилось около 2 промилле, но точную цифру установят эксперты, — говорил сразу после происшествия TUT.BY Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.
23-летний сержант от каких-либо комментариев отказался.
— Он сейчас в отпуске, — ответили в дежурной части РУВД Московского района.
Милиция и прокуратура проверяет, насколько он правомерно применил оружие. Расследование продолжается.
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