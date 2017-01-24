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Стрельба в новогоднюю ночь: минчанина из реанимации перевезли в СИЗО, милиционер - в отпуске

25.01.2017 14:29 — Новости Общества | Tut.by  
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Минчанина Андрея, в которого 1 января выстрелил 23-летний сержант милиции, перевезли из больницы в СИЗО. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.


Фото: Павел Добровольский, TUT.BY

— Андрея из госпиталя уже перевезли в СИЗО, значит, ему уже лучше, — рассказывают TUT.BY друзья минчанина.

Напомним, компания отмечала Новый год в квартире молодой семьи по проспекту Любимова в Минске. Ближе к утру в дверь постучал сосед с просьбой сделать звук телевизора тише, а в 6.45 — позвонил милиционер. Он пробыл наедине с 28-летним Андреем всего две минуты, и раздались выстрелы. Позже столичная милиция заявит: парень пытался завладеть табельным оружием, ударил несколько раз стража порядка по голове и началась борьба, в ходе которой милиционер выстрелил.

Хроника событий 1 января 2017 года

6.00 — в дверь молодой семьи постучал сосед и попросил сделать музыку тише.

6.45 — в квартиру позвонил милиционер, на лестничную площадку вышел хозяин.

6.47 — раздались выстрелы.

6.52 — вызвали скорую.

Обоих доставили в военный госпиталь. Андрея с двумя огнестрельными ранениями, сотрудника милиции - с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами мягких тканей теменной области, кровоподтеком шеи и ушибом грудной клетки.

К палате Андрея в реанимации выставили конвой, родных не пускали. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.2 ст. 363 УК «Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок».

— В момент происшествия минчанин находился в состоянии алкогольного опьянения, по предварительным данным, в его крови находилось около 2 промилле, но точную цифру установят эксперты, — говорил сразу после происшествия TUT.BY Сергей Кабакович, официальный представитель Следственного комитета.

23-летний сержант от каких-либо комментариев отказался.

— Он сейчас в отпуске, — ответили в дежурной части РУВД Московского района.

Милиция и прокуратура проверяет, насколько он правомерно применил оружие. Расследование продолжается.

 
Теги: Минск
 
 
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1 января 23-летний сержант милиции выстрелил в молодого человека, который отмечал праздник в компании друзей. Обоих доставили в военный госпиталь. Сейчас...

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