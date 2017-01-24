Беларусь поднялась с 107-го на 79-е место в Индексе восприятия коррупции. С итоговыми 40 баллами наша страна разделила одно место с Бразилией, Китаем и Индией. Об этом сообщает международное движение по противодействию коррупции Transparency International.

Рейтинг измеряет индекс восприятия коррупции в государственном секторе 176 государств и ранжируется в баллах по шкале от 0 (серьезно коррумпированное) до 100 (полное отсутствие коррупции). Как правило, индекс меньше 50 баллов означает, что в стране серьезные проблемы с коррупцией — а таких стран в рейтинге 2016 года почти 70%.

Наименее коррумпированными за прошлый год признаны Новая Зеландия и Дания — по 90 баллов, почти такой же показатель у Финляндии (89), Швеции (88) и Швейцарии (86). Кроме того, в топ-10 попали Норвегия, Сингапур, Нидерланды, Канада и Великобритания.

У Беларуси индекс значительно вырос (то есть улучшился) за последний год — сразу до 40 баллов (до этого несколько лет колебался в районе 30 ).

Это неплохой показатель в сравнении с Россией и Украиной (обе получили по 29 баллов). Но не слишком на фоне Латвии (57), Литвы (59) и Польши (62). К слову, индексы указанных стран за последние годы существенно не менялись.

Самый высокий показатель восприятия коррупции (то есть наихудшая ситуация) у Северной Кореи, Южного Судана и Сомали — от 12 до 10 баллов.

«В этом году количество стран, чьи показатели в Индексе ухудшились, превысило число государств, поднявшихся на более высокие позиции — и это говорит о необходимости принять незамедлительные меры», — говорят представители движения.

Для исследования были опрошены около 60 тысяч респондентов из 42 стран Европы и Центральной Азии. В Беларуси для этого весной прошлого года провели более полутора тысяч интервью.

Индекс восприятия коррупции рассчитан по собственной методике международного движения по противодействию коррупции Transparency International (TI), основанной на комбинации общедоступных статистических данных и результатов глобального опроса. Среди недавних исследований по коррупции интересен также январский доклад Исследовательского центра ИПМ, который основывается на результатах проведенного лабораторией «Новак» опроса более 400 малых и средних предприятий частной формы собственности. Полученные Беларусью оценки соответствуют «среднему (умеренному) уровню коррупции». При этом, согласно опросу, коррупция в большей степени инициируется со стороны госслужащих, а не бизнеса. И деловые люди не верят, что ситуацию может изменить высокая зарплата чиновников. Кроме того, 45% белорусов считают, что государство недостаточно борется с коррупцией. К таким выводам пришли авторы ноябрьского исследования «Барометр мировой коррупции — 2016» от международной организации Transparency International. Хотя в странах-соседках настроены еще более пессимистично. В России такого же мнения придерживаются 62% жителей, но абсолютный рекордсмен — Украина с 86%.