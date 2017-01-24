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Беларусь серьезно улучшила свои позиции в мировом рейтинге восприятия коррупции
25.01.2017 14:17 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь поднялась с 107-го на 79-е место в Индексе восприятия коррупции. С итоговыми 40 баллами наша страна разделила одно место с Бразилией, Китаем и Индией. Об этом
Рейтинг измеряет индекс восприятия коррупции в государственном секторе 176 государств и ранжируется в баллах по шкале от 0 (серьезно коррумпированное) до 100 (полное отсутствие коррупции). Как правило, индекс меньше 50 баллов означает, что в стране серьезные проблемы с коррупцией — а таких стран в рейтинге 2016 года почти 70%.
Наименее коррумпированными за прошлый год признаны Новая Зеландия и Дания — по 90 баллов, почти такой же показатель у Финляндии (89), Швеции (88) и Швейцарии (86). Кроме того, в топ-10 попали Норвегия, Сингапур, Нидерланды, Канада и Великобритания.
У Беларуси индекс значительно вырос (то есть улучшился) за последний год — сразу до 40 баллов (до этого несколько лет
Это неплохой показатель в сравнении с Россией и Украиной (обе получили по 29 баллов). Но не слишком на фоне Латвии (57), Литвы (59) и Польши (62). К слову, индексы указанных стран за последние годы существенно не менялись.
Самый высокий показатель восприятия коррупции (то есть наихудшая ситуация) у Северной Кореи, Южного Судана и Сомали — от 12 до 10 баллов.
«В этом году количество стран, чьи показатели в Индексе ухудшились, превысило число государств, поднявшихся на более высокие позиции — и это говорит о необходимости принять незамедлительные меры», — говорят представители движения.
Для исследования были опрошены около 60 тысяч респондентов из 42 стран Европы и Центральной Азии. В Беларуси для этого весной прошлого года провели более полутора тысяч интервью.
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И сравнялась по количеству баллов с Бразилией, Китаем и Индией.
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