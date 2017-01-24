В Сморгони уволен 25-летний учитель физкультуры одной из школ города, который 21 января украл дорогие часы у 11-классника, пока парень играл в волейбол. Подробности кражи рассказал Край.бай начальник Сморгонского районного отдела Следственного комитета Андрей Резин.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY, носит иллюстративный характер

По его словам, происшествие случилось в субботу, 21 января . Суббота в школах — это день, в который ученики заняты внеклассной работой. В том числе проводят спортивные мероприятия — играют в футбол, волейбол, занимаются другими видами спорта. 11-классник оставил часы «Casio» в инвентарной комнате и пошел играть в волейбол. По предварительной версии, после этого в комнату зашел 25-летний учитель физкультуры. Он был нетрезв. Увидел часы и забрал их.

По словам Андрея Резина, после кражи подозреваемый ушел из школы, выпил еще и вернулся обратно. Когда парень обнаружил, что часы пропали, нетрезвый физрук утешал 11-классника. Мол, ничего страшного, найдутся, или купим тебе новые.

— В школу приехал отец потерпевшего, — рассказывает Андрей Резин. — Физрук понял, что все для него может закончиться очень серьезно и быстро ушел домой, где выпил еще. Оперативные работники милиции приехали на квартиру к подозреваемому. Он дверь милиционерам не открыл. Задержали мужчину на следующий день. Часы были при нем. Одно наказание физрук уже понес — его уволили из школы. Теперь он еще ответит и по статье Уголовного кодекса.

Начальник Сморгонского РОСК назвал сумму ущерба, причиненного потерпевшему, — 580 рублей.

Подозреваемый физрук — не сморгонец. Он родом из другого района. В этой школе работал с начала учебного года. Уголовное дело расследуется по первой части статьи 205 Уголовного кодекса Республики Беларусь «Кража». Максимальное наказание за такое преступление — три года лишения свободы.