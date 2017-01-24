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"Будет возможность - повысим оклад. Я только "за". Вице-премьер Василий Жарко о зарплате медиков
25.01.2017 14:43 — Новости Общества | Tut.by
«Врач должен за свою работу получать достойную заработную плату», — такое мнение высказал сегодня вице-премьер Василий Жарко, который десять лет руководил Минздравом.
— Президент поставил задачу, чтобы была средняя заработная плата (500 долларов. — Прим. TUT.BY) по стране. К этому надо стремиться всеми путями: за счет тех финансовых средств, которые заложены в бюджете, за счет внебюджетных средств и других источников, — сказал он.
Сколько именно должны сегодня зарабатывать медики, вице-премьер не уточнил, посоветовал спросить мнения у самих врачей и добавил, что лишних денег не бывает.
— Наши врачи получают то, что они нарабатывают, это действительно заработанные деньги. Будет возможность — повысим оклад. Я только «за». И не только врачам, а всей бюджетной сфере.
Василий Жарко на новой должности (
— Особенно в оптимизации руководящего состава, использовании внебюджетных финансовых средств. У нас в медицине выстроено — не меньше 50% отдавать на заработную плату, в других отраслях — перекос.
- Под оптимизацией руководящего состава вы имеете в виду медицинскую отрасль?
— Я имею в виду не руководящий состав, а аппарат. Я говорю про разумную оптимизацию. Мы скажем: «Давайте сократим». И что, учителя лишние? Врачи лишние? Культурные работники лишние? Нет этого. Надо искать новые источники (чтобы повысить зарплату. — Прим. TUT.BY).
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Сколько именно должны сегодня зарабатывать медики, вице-премьер не уточнил, но посоветовал спросить у врачей и добавил, что лишних денег не бывает.
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