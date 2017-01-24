«Врач должен за свою работу получать достойную заработную плату», — такое мнение высказал сегодня вице-премьер Василий Жарко, который десять лет руководил Минздравом.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Президент поставил задачу, чтобы была средняя заработная плата (500 долларов. — Прим. TUT.BY) по стране. К этому надо стремиться всеми путями: за счет тех финансовых средств, которые заложены в бюджете, за счет внебюджетных средств и других источников, — сказал он.

Сколько именно должны сегодня зарабатывать медики, вице-премьер не уточнил, посоветовал спросить мнения у самих врачей и добавил, что лишних денег не бывает.

— Наши врачи получают то, что они нарабатывают, это действительно заработанные деньги. Будет возможность — повысим оклад. Я только «за». И не только врачам, а всей бюджетной сфере.

Василий Жарко на новой должности ( пост вице-премьера он занял в конце прошлого года) курирует социальную сферу и, по его словам, вникает в каждую из отраслей. Он видит «много источников», где для повышения зарплат можно найти дополнительные возможности.

— Особенно в оптимизации руководящего состава, использовании внебюджетных финансовых средств. У нас в медицине выстроено — не меньше 50% отдавать на заработную плату, в других отраслях — перекос.

- Под оптимизацией руководящего состава вы имеете в виду медицинскую отрасль?

— Я имею в виду не руководящий состав, а аппарат. Я говорю про разумную оптимизацию. Мы скажем: «Давайте сократим». И что, учителя лишние? Врачи лишние? Культурные работники лишние? Нет этого. Надо искать новые источники (чтобы повысить зарплату. — Прим. TUT.BY).

Напомним , по данным Белстата, средняя зарплата в здравоохранении в сентябре 2016 года составила 589 рублей.