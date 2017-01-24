МИНСК, 25 янв — Sputnik. Народ России не усомнился в подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской, несмотря на недавние попытки дискредитировать ее имя, заявил в среду генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.

На пресс-конференции, посвященной подготовке и реализации крупных проектов Российского военно-исторического общества, Киселев высказал мнение, что журналисты должны более активно отстаивать патриотические ценности как морально-этическую основу государства.

"РВИО (Российским военно-историческим обществом)… вновь возвращено в общественный оборот имя (Зои Космодемьянской). Была предпринята попытка обесценить и подвиг, и саму личность. И когда некий Бильжо, представившийся бывшим психиатром, сказал: "Да что вы там, она сумасшедшая, и справка есть", это была некая попытка некой проекции на всех остальных героев войны и на подвиг русского народа на примере отдельно взятой девушки. И надо сказать, народ не отдал это имя, хотя в интернете разразилась дискуссия "было — не было". В этом, собственно, и смысл попыток обесценить подвиг — в том, чтобы заронить сомнение. Когда есть сомнение, то уже нет уверенности… кто напал, ну, и так далее. Далее — везде, как говорится. И удалось победить в этой дискуссии", — сказал Киселев.



© Sputnik Виталий Аньков Участники акции "Бессмертный полк" несут портрет Зои Космодемьянской

Он отметил, что в связи с этим "хотелось бы видеть больше активных журналистов, больше гражданской активности, чтобы мы не отдавали никому патриотизм, скажем, националистам, — это слово и монопольное право заботиться об отечественной истории".

"Как глава медиакомиссии, конечно, обращаюсь к коллегам, чтобы мы обратили на это внимание и более активно участвовали в защите каждого имени. Может быть, одно имя и не так важно, но если из избы вынуть бревно — она будет стоять, второе — тоже будет стоять, третье, четвертое, пятое — рухнет. Это часть конструкции личности каждого из нас. И часть конструкции — общественной, морально-этической — государства. Защитим эту крепость", — призвал Киселев.



© Sputnik Павел Балабанов Репродукция картины Кукрыниксов "Таня"

Зоя Космодемьянская была заброшена в составе диверсионной группы в 1941 году в немецкий тыл. Она подожгла дом, в котором ночевали немецкие солдаты, отправлявшиеся на фронт, а также конюшню, была арестована и повешена фашистами. Даже под пытками она не выдала товарищей, не раскрыла собственного имени, назвавшись Таней.



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Космодемьянская — первая женщина, удостоенная звания Герой Советского Союза во время Великой Отечественной войны.

Предыдущий резонансный конфликт вокруг подвигов Великой Отечественной войны касался 28 панфиловцев. В 2015 году на сайте Госархива России была опубликована справка-доклад главного военного прокурора СССР Николая Афанасьева "О 28 панфиловцах", где говорилось, что часть числящихся погибшими героев оказалась жива, а сам рассказ о подвиге — "вымысел". Глава РВИО министр культуры Владимир Мединский резко раскритиковал тех, кто ставит под сомнение подвиг 28 панфиловцев. По его словам, это "святая легенда", к которой "нельзя прикасаться".