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Двум жителям Орши предъявлено обвинение в разбойном нападении на страховую компанию
25.01.2017 15:10 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 25 января. Следователи предъявили обвинение двум жителям Орши в разбойном нападении в Оршанском районе, совершенном в помещении страховой компании.
Как сообщила БелаПАН официальный представитель управления Следственного комитета по Витебской области Светлана Сахарова, 27 ноября 2015 года в обеденное время 26-летний и 29-летний жители Орши приехали в деревню Юрцево Оршанского района, намереваясь совершить разбой. Взяв с собой предметы, похожие на биту и пистолет, они вошли в помещение страховой компании, где находился сотрудник и его знакомый. Обвиняемые избили посетителя руками и битой, под угрозой пистолета потребовали у потерпевшего деньги. Завладев деньгами в сумме более 300.000 российских рублей, 5.000 долларов США, а также мобильным телефоном, скрылись с места преступления. Сотрудник страховой компании не пострадал.
Запись видеонаблюдения, которую следователи изъяли и приобщили к материалам уголовного дела, зафиксировала убегавших с места преступления преступников.
Действия мужчин квалифицированы следователями как разбой, совершенный группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере (ч. 2 ст. 207 УК).
Органы внутренних дел установили местонахождение обвиняемых на территории РФ. 26-летнего мужчину задержали в России за совершение иного корыстного преступления. В отношении него материалы уголовного дела следователи УСК по Витебской области выделили в отдельное производство. 29-летний обвиняемый экстрадирован в Беларусь для осуществления уголовного преследования. Сейчас он содержится под стражей.
После ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела оно будет передано прокурору для направления в суд.
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 25 января. Следователи предъявили обвинение двум жителям Орши в разбойном нападении в Оршанском районе, совершенном в помещении страховой компании. Как...
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