МИНСК, 25 янв – Sputnik. Экспертиза подлинности изъятого у наркоторговцев полотна Ивана Шишкина продлится около месяца, сообщили в эфире телеканала СТВ.



© Фото: пресс-служба МВД Беларуси МВД о подробностях спасения подлинника Шишкина от наркоторговцев

Картина известного русского живописца "Лес. Ели" была обнаружена сотрудниками главного управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси при задержании наркоторговцев в поселке Ждановичи (Минской район), когда те получали очередную партию гашиша, экстази и кокаина из России.

"Процесс исследования идет, мы еще не закончили весь комплекс работ. На сегодняшний день, на мой взгляд, не существенных фактов, которые позволяли бы нам говорить о том, что это не Шишкин", – сказал заведующий отделом русского и зарубежного искусства Национального художественного музея Республики Беларусь.

В эфире телеканала также сообщили, что экспертиза полотна в музее продлится около месяца, а судьба картины будет решаться после того, как эксперты дадут заключение о ее принадлежности кисти Шишкина.

Как ранее сообщили в МВД, наркоторговцы планировали отправить полотно в Москву, где покупатель из ЕС должен был за него рассчитаться, заплатив 100 тысяч евро и передав три килограмма кокаина.

Известно, что картина Шишкина была похищен четыре года назад из расположенного во Владимирской области Вязниковского историко-художественного музея. Тогда же из музея пропали еще две работы известных русских живописцев – "Рыболов" Константина Коровина и "Первый снег" Станислава Жуковского.