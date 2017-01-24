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На станции Колядичи горел тепловоз пассажирского поезда Минск-Адлер

25.01.2017 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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Сегодня на станции Колядичи загорелся тепловоз пассажирского поезда Минск-Адлер. Эту информацию TUT.BY подтвердили в МЧС.


Загоревшийся тепловоз

Поезд Минск-Адлер вышел из Минска сегодня днем. На станции Колядичи ему пришлось сделать аварийную остановку — загорелся тепловоз.

Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 12.50.

— По предварительным данным, произошло возгорание дизельного двигателя тепловоза, — рассказала официальный представитель Минского областного управления МЧС Кристина Борейко. — В 13.32 возгорание полностью ликвидировали. Поврежден дизельный двигатель и закопчено помещение моторного отсека. Пассажиры не пострадали.


Чтобы устранить пожар, тепловоз отцепили. Пять вагонов с пассажирами отбуксировали на запасной путь, на безопасное расстояние. Чтобы поезд смог двигаться дальше, вызвали дополнительный тепловоз.

В 14.06 поезд продолжил свой маршрут. Подробности происшествия устанавливаются.


 
Теги: Минск
 
 
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Поезд Минск-Адлер вышел из Минска сегодня днем. На станции Колядичи ему пришлось сделать аварийную остановку - загорелся тепловоз.

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