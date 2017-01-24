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Анафилаксия: как действовать и можно ли предупредить

25.01.2017 16:06 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Предугадать развитие анафилактической реакции можно далеко не во всех случаях, говорят реаниматологи. Можно лишь снизить риск возникновения патологии: предупредить врача о любых аллергических реакциях в анамнезе и не заниматься самолечением.

Анафилаксия: как действовать и можно ли предупредить
© Sputnik / Виктор Толочко
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В большинстве случаев анафилактический шок возникает как реакция на лекарственные препараты, введенные внутримышечно и внутривенно.

На минувшей неделе в Беларуси стало известно о трех случаях анафилактического шока, который развился после инъекций антибиотика "Цефтриаксон" и анестетика "Лидокоин". Причиной развития острой реакции могли стать и отдельный препарат, и их комбинация, и особая восприимчивость пациентов.

Чем опасен анафилактический шок

Анафилактический шок — это проявление гиперчувствительной реакции на аллерген. Он развивается мгновенно, сопровождается затруднением дыхания и падением артериального давления, вплоть до потери сознания и остановки кровообращения.

Анафилаксия: как действовать и можно ли предупредить
© Sputnik / Виктор Толочко
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"Это реакция гиперчуствительности на какое-то средство. Причем не обязательно лекарственое. Это могут быть и пищевые аллергены, и пыльца растений. В итоге у человека возникают тяжелые угрожающие жизни респираторные и гемодинамические осложнения ", — рассказала Sputnik заведующая анестезиолого-реанимационным отделением 6-й Городской клинической больницы Татьяна Червякова.

При анафилаксии у человека появляется одышка, развивается отек гортани, бронхоспазм и ларингоспазм, которые приводят к резкому затруднению дыхания. Анафилаксия характеризуется быстрым течением, потому в случае развития острой реакции на аллерген важным становиться своевременная помощь.

"Если анафилаксия развилась вне стен медучреждения, где есть медики, которые могут помочь, совет только один — немедленно вызывать скорую помощь. Медики уже разберутся, что делать. Это опасная ситуация. Самое опасное в том, что мы не знаем, как она поведет себя дальше. Анафилаксия развивается молниеносно и требует немедленной помощи", — сказала реаниматолог.

Предусмотреть все невозможно

Снизить риск возникновения анафилаксии можно путем сбора тщательного анамнеза пациента, который уже был скомпрометирован аллергическими реакциями. Такому пациенту перед назначением препаратов желательно пройти консультацию аллерголога с выявлением конкретного антигена, который провоцируют у него нежелательные реакции.

Анафилаксия: как действовать и можно ли предупредить
© Фото: Public Domain
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"Всегда нужно учитывать, были ли у человека проявления аллергической реакции. Причем учитываться должна даже пищевая аллергия. При наличии малейших подозрений, медикам нужно быть готовым к развитию анафилаксии. Это первое. А второе — это соизмерять риск и пользу. То есть если риск от введения этого препарата не оправдан, то, наверное, следует избежать его использования", — заметила Татьяна Червякова.

Реаниматолог 6-й больницы призналась, что не часто сталкивалась в своей практике с анафилаксией, вызванной препаратами. Гораздо чаще приходилось иметь дело с аллергическими реакциями на пищу. Серии реакций, вызванных применением одного и того же препарата у разных людей, в столичной клинике ни разу не наблюдали.

"Я работаю давно, у нас никогда не регистрировались случаи развития аллергической реакции в ответ на один и тот же препарат. Что повлияло в тех случаях, которые сейчас обсуждаются, — препараты или люди скомпрометировали — сказать сложно. На это вопрос должны ответить аллергологи или фармацевты", — заметила реаниматолог.

 
Теги: Минск
 
 
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Реаниматологи подчеркивают, что аллергическая реакция немедленного типа чаще всего развивается в ответ на медицинские препараты при введении их внутривенно или...

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