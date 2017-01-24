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Тарифы на ЖКУ: на сколько подорожают жировки минчан?

25.01.2017 16:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 25 янв — Sputnik. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги были опубликованы в среду Мингорисполкомом, в среднем жировки подорожают приблизительно на 15%.

Сегодня были опубликованы фиксированные тарифы на предоставляемые жителям Минска субсидируемые государством услуги ЖКХ. Кроме того, установлены тарифы на эти же услуги по полной их себестоимости.

Тарифы на ЖКУ: на сколько подорожают жировки минчан?
© Pixabay.com
Минчане с непроверенными счетчиками воды заплатят по полным тарифам

Согласно новым тарифам, за январскую коммуналку минчане заплатят больше, чем за декабрьскую. Стоимость техобслуживания составит 0,1 рубля (субсидируемый) и 0,1155 рубля (полный) за квадратный метр.

Ранее сообщалось и о том, что тарифы на воду и канализацию могут вырасти почти на 90%. Столичные власти, действительно, заметно подняли стоимость воды — до максимального значения, утвержденного Совмином. Субсидируемые тарифы на воду составят 0,5301 рубля за кубометр, за канализацию — 0,354 рубля, а по полному тарифу минчанам придется платить 0,7638 и 0,5103 рубля соответственно.

По расчетам правительства, средняя семья из трех человек в обычной "двушке" будет тратить приблизительно на пять долларов больше обычного. Тому, кто тратит выше нормы и оплачивает по "полным тарифам", платить за коммуналку придется больше. В среднем жировки станут дороже на 15-20%.

По планам белорусских властей, в 2017 году белорусы будут возмещать около 75% от себестоимости коммунальных услуг, а в 2018-м — уже полную сумму.

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Теги: Минск
 
 
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Стоимость услуг водоснабжения и водоотведения для жителей столицы выросла почти в два раза.

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