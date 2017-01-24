МИНСК, 25 янв — Sputnik. Новые тарифы на жилищно-коммунальные услуги были опубликованы в среду Мингорисполкомом, в среднем жировки подорожают приблизительно на 15%.

Сегодня были опубликованы фиксированные тарифы на предоставляемые жителям Минска субсидируемые государством услуги ЖКХ. Кроме того, установлены тарифы на эти же услуги по полной их себестоимости.

Согласно новым тарифам, за январскую коммуналку минчане заплатят больше, чем за декабрьскую. Стоимость техобслуживания составит 0,1 рубля (субсидируемый) и 0,1155 рубля (полный) за квадратный метр.

Ранее сообщалось и о том, что тарифы на воду и канализацию могут вырасти почти на 90%. Столичные власти, действительно, заметно подняли стоимость воды — до максимального значения, утвержденного Совмином. Субсидируемые тарифы на воду составят 0,5301 рубля за кубометр, за канализацию — 0,354 рубля, а по полному тарифу минчанам придется платить 0,7638 и 0,5103 рубля соответственно.

По расчетам правительства, средняя семья из трех человек в обычной "двушке" будет тратить приблизительно на пять долларов больше обычного. Тому, кто тратит выше нормы и оплачивает по "полным тарифам", платить за коммуналку придется больше. В среднем жировки станут дороже на 15-20%.

По планам белорусских властей, в 2017 году белорусы будут возмещать около 75% от себестоимости коммунальных услуг, а в 2018-м — уже полную сумму.

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