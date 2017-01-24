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Трое ревизооров Брестского райпо попались на взятке

25.01.2017 16:51 — Новости Общества | Tut.by  
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В отношении трех сотрудников контрольно-ревизионного отдела Брестского РАЙПО возбуждено дело за получение взятки группой лиц, сообщает управление Следственного комитета по Брестской области.

Они подозреваются в том, что 19 января в Бресте они закрыли глаза на выявленные нарушения при плановой инвентаризации ценностей и денег магазина в деревне Каменица-Жировецкая, Брестского района. За это исполняющая обязанности заведующей передала им 90 белорусских рублей и 150 долларов США.

В отношении задержанных Брестским межрайонным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки группой лиц).

«Подозреваемые задержаны и водворены в изолятор временного содержания. Среди них 38-летний начальник отдела и женщины-ревизоры, 1975 и 1972 года рождения. Все они являются жителями Бреста. В настоящее время с ними работают следователи», — сообщили в областном управлении СК.

В рамках уголовного дела проводится комплекс неотложных следственных и других процессуальных действий. Также устанавливаются иные факты принятия ревизорами денежных средств за благоприятное решение вопросов, входящих в их компетенцию.

 
Теги: Брест
 
 
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За 90 белорусских рублей и 150 долларов США они обещали закрыть глаза на нарушения, выявленные во время плановой инвентаризации магазина.

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