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Суд вынес приговор водителю гидроцикла, который насмерть сбил купальщика в Березине
25.01.2017 16:38 — Новости Общества | Tut.by
25 января суд Борисовского района огласил приговор в отношении водителя гидроцикла, который обвинялся в
Борисовчанин признан виновным по ч. 2 ст. 316 Уголовного кодекса Беларуси (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Суд постановил взыскать с обвиняемого 6200 рублей компенсации морального вреда в пользу брата погибшего и 8250 рублей — в пользу матери.
Напомним, 26 июня в Борисове 31-летний местный житель, купавшийся в Березине, погиб в результате наезда гидроцикла. Трагедия произошла в районе пляжа Дубки.
Суд по делу о гибели пловца в районе пляжа Дубки начался 27 декабря прошлого года. Обвиняемый свою
Брат и мать погибшего заявили о возмещении морального вреда в сумме, превышающей в общей сложности 40 000 тысяч деноминированных рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.
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Борисовчанин приговорен к двум годам колонии-поселения.
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