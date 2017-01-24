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Суд вынес приговор водителю гидроцикла, который насмерть сбил купальщика в Березине

25.01.2017 16:38 — Новости Общества | Tut.by  
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25 января суд Борисовского района огласил приговор в отношении водителя гидроцикла, который обвинялся в смерти купальщика в Березине. Борисовчанин приговорен к двум годам колонии-поселения, пишет ex-Press.by.


Фото: Следственный комитет

Борисовчанин признан виновным по ч. 2 ст. 316 Уголовного кодекса Беларуси (Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации маломерных судов, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Суд постановил взыскать с обвиняемого 6200 рублей компенсации морального вреда в пользу брата погибшего и 8250 рублей — в пользу матери.

Напомним, 26 июня в Борисове 31-летний местный житель, купавшийся в Березине, погиб в результате наезда гидроцикла. Трагедия произошла в районе пляжа Дубки.

Суд по делу о гибели пловца в районе пляжа Дубки начался 27 декабря прошлого года. Обвиняемый свою вину не признал.

Брат и мать погибшего заявили о возмещении морального вреда в сумме, превышающей в общей сложности 40 000 тысяч деноминированных рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.

 
 
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