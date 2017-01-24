﻿﻿ Карапуз и богатырь: весовые рекорды новорожденных. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Карапуз и богатырь: весовые рекорды новорожденных

25.01.2017 16:49 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Карапуз и богатырь. В Австралии родился ребенок весом шесть килограммов. Причем врачам не пришлось прибегать к кесареву сечению. Как себя чувствует маленький гигант и его родители, узнала корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Для мамы - малыш, для акушеров - гигант. Этому карапузу один день отроду, а весит столько, словно ему три месяца - шесть килограммов.

«Я всегда мечтала о немного пухлом ребенке. И теперь у меня он не просто пухленький, он - большой», - рассказала Наташа Корриген.

Оперировать женщину врачи не стали - справилась сама. И сейчас до сих пор в шоке от таких габаритов сына. Он в их семье первенец, назвали в честь папы - Брайан.

«Сегодня утром было немного страшно за них. И за Наташу, и за ребенка. Но сейчас все в порядке», - поделился впечатлениями отец.

Людоедка съела моего друга Володю
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Австралии женщина естественным путем родила шестикилограммового сына. И мать, и ребенок чувствуют себя хорошо.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Суд вынес приговор водителю гидроцикла, который насмерть сбил купальщика в Березине
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

24.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика