Карапуз и богатырь. В Австралии родился ребенок весом шесть килограммов. Причем врачам не пришлось прибегать к кесареву сечению. Как себя чувствует маленький гигант и его родители, узнала корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова.

Для мамы - малыш, для акушеров - гигант. Этому карапузу один день отроду, а весит столько, словно ему три месяца - шесть килограммов.

«Я всегда мечтала о немного пухлом ребенке. И теперь у меня он не просто пухленький, он - большой», - рассказала Наташа Корриген.

Оперировать женщину врачи не стали - справилась сама. И сейчас до сих пор в шоке от таких габаритов сына . Он в их семье первенец, назвали в честь папы - Брайан.

«Сегодня утром было немного страшно за них. И за Наташу, и за ребенка. Но сейчас все в порядке», - поделился впечатлениями отец.