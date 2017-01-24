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Вице-премьер Жарко: в этом году надо провести профилактический осмотр каждого жителя страны

25.01.2017 17:05 — Новости Общества | Tut.by  
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Вице-премьер Василий Жарко на коллегии Минздрава поставил перед медиками задачу в 2017 году провести профилактический осмотр каждого жителя страны. При этом особое внимание он попросил уделить мужчинам трудоспособного возраста, которые живут в сельской местности.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Таким образом планируется снизить смертность трудоспособных граждан от болезней сердечно-сосудистой системы. Сегодня их доля среди причин смертности в Беларуси — 54%.

— Надо дойти в 2017 году до каждого жителя, померить давление, послушать, если надо, сделать кардиограмму, анализ крови. Надо за этот год провести срез всего населения и проводить наблюдения не от случая к случаю, а регулярно, как это заложено во всех постановлениях Министерства здравоохранения, — сказал он.

Заместитель премьер-министра напомнил, что в 2016 году «впервые за последние 25 лет сжались демографически ножницы». То есть число родившихся в стране превысило число умерших. За девять месяцев 2016 года естественный прирост населения Беларуси составил 0,1 промилле на 1000 населения. Прирост зарегистрирован в Минске и Брестской области.

 
Теги: Минск
 
 
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Таким образом планируется снизить смертность трудоспособных граждан от болезней сердечно-сосудистой системы.

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