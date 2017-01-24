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Вице-премьер Василий Жарко о проблемах поликлиник: "Пациент не должен простаивать в очередях"
25.01.2017 17:51 — Новости Общества | Tut.by
Вице-премьер Василий Жарко на коллегии Минздрава отметил, что чаще всего пациенты жалуются на очереди в поликлиниках, ожидание приема у узких специалистов, невнимание со стороны медиков.
— Пациент не должен ходить из кабинета в кабинет, простаивать в очередях, теряться в назначениях и рекомендациях специалистов. Максимум медицинской помощи должен быть обеспечен в течение одного приема, — сказал он.
По его словам, есть примеры недостаточно быстрой работы администрации поликлиник.
— У нас врачи хорошие, персонал хороший. Но многое зависит от руководителя. Если руководитель на месте, то нет проблем с очередями в поликлиниках, нет нареканий при лечении в стационаре. Надо выстраивать разноуровневый подход к оказанию медицинской помощи. Бюджет позволяет оказывать медицинскую помощь нашим гражданам в полном объеме, — заметил вице-премьер.
Он подчеркнул, что, несмотря на нарекания пациентов, в Беларуси не ограничивают число посещений поликлиники и не устанавливают критерии обоснованности консультации у врача.
Напомним, что в декабре 2015 года Наталья Кочанова, предшественница Василия Жарко на должности вице-премьера, а сейчас глава администрации президента,
Еще раньше, в 2012 году, бывший вице-премьер Анатолий Тозик
К идее платить пять тысяч за посещение рядовые белорусы отнеслись скептически. Они ссылались на Конституцию, которая гарантирует гражданам «бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения». Раскритиковал идею Тозика и президент. Однако в 2014 году бывший вице-премьер снова
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Чаще всего пациенты в Беларуси жалуются на очереди в поликлиниках, ожидание приема у узких специалистов, невнимание со стороны медиков.
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