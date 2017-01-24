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Вице-премьер Василий Жарко о проблемах поликлиник: "Пациент не должен простаивать в очередях"

25.01.2017 17:51 — Новости Общества | Tut.by  
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Вице-премьер Василий Жарко на коллегии Минздрава отметил, что чаще всего пациенты жалуются на очереди в поликлиниках, ожидание приема у узких специалистов, невнимание со стороны медиков.


Фотография носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

— Пациент не должен ходить из кабинета в кабинет, простаивать в очередях, теряться в назначениях и рекомендациях специалистов. Максимум медицинской помощи должен быть обеспечен в течение одного приема, — сказал он.

По его словам, есть примеры недостаточно быстрой работы администрации поликлиник.

— У нас врачи хорошие, персонал хороший. Но многое зависит от руководителя. Если руководитель на месте, то нет проблем с очередями в поликлиниках, нет нареканий при лечении в стационаре. Надо выстраивать разноуровневый подход к оказанию медицинской помощи. Бюджет позволяет оказывать медицинскую помощь нашим гражданам в полном объеме, — заметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что, несмотря на нарекания пациентов, в Беларуси не ограничивают число посещений поликлиники и не устанавливают критерии обоснованности консультации у врача.

Напомним, что в декабре 2015 года Наталья Кочанова, предшественница Василия Жарко на должности вице-премьера, а сейчас глава администрации президента, заметила, что вводить плату за посещение поликлиник не нужно. Но их работу усовершенствовать стоит.

Еще раньше, в 2012 году, бывший вице-премьер Анатолий Тозик предлагал взимать с пациентов символическую плату в 5 тысяч неденоминированных рублей за каждое посещение, чтобы разгрузить поликлиники от «мнимых больных». Он же считал, что стоит штрафовать на 400 тысяч неденоминированных рублей за ложный вызов скорой.

К идее платить пять тысяч за посещение рядовые белорусы отнеслись скептически. Они ссылались на Конституцию, которая гарантирует гражданам «бесплатное лечение в государственных учреждениях здравоохранения». Раскритиковал идею Тозика и президент. Однако в 2014 году бывший вице-премьер снова вернулся к теме «софинансирования гражданами бесплатной медицины».

 
 
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Чаще всего пациенты в Беларуси жалуются на очереди в поликлиниках, ожидание приема у узких специалистов, невнимание со стороны медиков.

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