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Белтелерадиокомпания помогает Naviband искать спонсоров к Евровидению
25.01.2017 18:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Белтелерадиокомпания помогает представителям республики на конкурсе песни "Евровидение" с поисками спонсоров для подготовки, сообщила Sputnik пресс-секретарь медиахолдинга Светлана Смолонская.
"Мы помогаем найти группе спонсоров — по опыту прошлых лет, в холдинг иногда обращаются с подобными предложениями. Со своей стороны тоже иногда предлагаем помочь нашим артистам", — рассказала Sputnik представитель Белтелерадиокомпании.
По словам собеседницы агентства, холдинг старается помочь артистам в поисках спонсоров для "Евровидения" всегда, ведь в достойном уровне выступления заинтересованы все. Обещают в НГТРК провести и промо-кампанию в поддержку конкурсной песни группы.
Сама Белтелерадиокомпания выступала продюсером белорусского участника "Евровидения" в 2014-м году, когда республику представлял Тео (Юрий Ващук) с песней "Cheesecake".
Подготовка к "Евровидению" — удовольствие не из дешевых. Артисты в среднем тратят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов на номер, костюмы и другие необходимые для конкурса траты.
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В холдинге подчеркнули, что с представителями Беларуси будет проведена тесная совместная работа по подготовке к "Евровидению-2017".
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