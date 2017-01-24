МИНСК, 25 янв — Sputnik. Белтелерадиокомпания помогает представителям республики на конкурсе песни "Евровидение" с поисками спонсоров для подготовки, сообщила Sputnik пресс-секретарь медиахолдинга Светлана Смолонская.

Группа Naviband с песней "Гiсторыя майго жыцця" была выбрана представителями Беларуси на конкурсе "Евровидение-2017" по итогам национального отбора, который прошел 20 января . В ходе подготовки к музыкальному форуму НГТРК исполняет административные функции, а продюсированием, подготовкой номера и промо-кампанией занимаются сами артисты и их спонсоры.

"Мы помогаем найти группе спонсоров — по опыту прошлых лет, в холдинг иногда обращаются с подобными предложениями. Со своей стороны тоже иногда предлагаем помочь нашим артистам", — рассказала Sputnik представитель Белтелерадиокомпании.

По словам собеседницы агентства, холдинг старается помочь артистам в поисках спонсоров для "Евровидения" всегда, ведь в достойном уровне выступления заинтересованы все. Обещают в НГТРК провести и промо-кампанию в поддержку конкурсной песни группы.

Сама Белтелерадиокомпания выступала продюсером белорусского участника "Евровидения" в 2014-м году, когда республику представлял Тео (Юрий Ващук) с песней "Cheesecake".

Подготовка к "Евровидению" — удовольствие не из дешевых. Артисты в среднем тратят от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч долларов на номер, костюмы и другие необходимые для конкурса траты.