30-летний безработный житель райцентра, как он уверяет, зависимостью не страдает. Однако потратил на автоматах внушительные суммы. Проигрывал их не только в Рогачеве, но и в Жлобине, Бобруйске, куда ездил практически через день.

Деньги брал взаймы у жены, тестя, друзей, соседей и просто наглядно знакомых людей. И хотя некоторые одалживали незначительные средства, общая сумма составила более 60 тыс. рублей. Истории для каждого кредитора молодой мужчина выдумывал разные. Кому-то рассказывал про свою маму, которая попала в ДТП и нуждается в крупной денежной сумме, чтобы оплатить ущерб потерпевшей стороне. Для других прикрывался несуществующим бизнесом грузоперевозок. Мол, срывается сделка, срочно нужны средства для ремонта автомобиля или на его заправку. Третьим рассказывал про сложную ситуацию, в которую попал на таможне, и деньги необходимы на адвоката.

Последней каплей разлада в семье стала кража золотых украшений у жены и тещи. В тот раз драгоценности успели выкупить из ломбарда, но не прошло и несколько месяцев, как мужчина заложил золото опять. В итоге, жена подала на развод, а все потерпевшие написали заявления в милицию.

— За мошенничество и кражу в особо крупном размере мужчине грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Уголовное дело передано в суд, — рассказал следователь по особо важным делам Рогачевского РОСК Андрей Куликов.