«Пришли исламисты и сказали: «Распустите свою партию, иначе мы вас раскромсаем на куски», — вспоминает последние дни существования Таджикской ССР коммунист Шоди Давлятович Шабдолов. Тогда он был депутатом Верховного Совета Таджикской ССР, а после — Высшего собрания Таджикистана. TUT.BY посетил страну, больше трети ВВП которой приходится на долю гастарбайтеров, Вечный огонь горит только по праздникам, взятку милиции можно дать российскими рублями, а глава государства именуется не просто президентом, а основателем мира и национального единства — Лидером нации.

Душанбе чем-то напоминает Минск. Чистые улицы, широкие проспекты, помпезные правительственные здания в центре и хрущевки на окраинах. Главное отличие таджикской столицы от белорусской — обилие изображений главы государства. Билборды с фотографиями Эмомали Рахмона украшают фасады знаковых учреждений на главных улицах города. На одной он предстает в образе крепкого хозяйственника, на другой — опытного агрария. Есть фотографии в поле, есть с цветами, есть со словами поддержки в адрес предводителя, есть без. Можно приехать в Душанбе и не увидеть одну из главных достопримечательностей города — памятник Исмаилу Самани, но с Эмомали Шариповичем вы вряд ли разминетесь.





Иконостасы лидера нации на центральных улицах от коррупции не спасают. За пять дней пребывания в Душанбе мы дважды становились свидетелями того, как можно решить вопрос с местными правоохранителями «без протокола». При этом взятки брали как российскими рублями, так и местной валютой — сомони. Курение в неустановленном месте обошлось в 100 российских рублей (около 1,5 доллара), езда с нерабочей фарой — 20 сомони (2,5 доллара).

Почитание главы государства, которого в официальной прессе называют не иначе как основателем мира и национального единства — Лидером нации, не случайно. Как указано на сайте президента, «любовь и уважение, которые Эмомали Рахмон снискал у народа Таджикистана», стали наградой за его «титанические усилия» во время работы на благо страны.





Информацию об успехах президента в интернете найти легко. Куда сложнее узнать, почему в стране не работают соцсети facebook, instagram, «ВКонтакте» и некоторые новостные ресурсы. Де-юре о блокировке социальных сетей и инфопорталов не сообщается, но де-факто она есть.

26 декабря 1991 года Советский Союз официально распался, и 15 республик получили независимость. В проекте «25 лет без СССР» портал TUT.BY показывает особый путь каждой из стран и рассказывает, как живут люди в некогда родной загранице. Однако ресурсы, которые в Таджикистане отправили в интернет-подполье, не умерли. Наоборот, ограничения поспособствовали компьютерному самообразованию местных жителей. Сейчас в Душанбе дискуссию о преимуществах того или иного анонимайзера можно завести даже с людьми пенсионного возраста.





«Мы готовы были стрелять»

К политической свободе в Таджикистане особое отношение во многом из-за кровавых событий первых лет независимости. Старейший местный коммунист Шоди Давлятович Шабдолов 25 лет возглавлял Коммунистическую партию Таджикистана. На покой его отправили только в 2015 году.

Сейчас он редко общается с журналистами. Он подчеркнул, что для нас сделал исключение только из уважения к президенту Беларуси Александру Лукашенко, с которым встречался лично. Шоди Шабдолов до сих пор не расстался со своим партбилетом. Наоборот, приобщает к идеям марксизма-ленинизма своих детей.





Когда-то по поручению партии Шоди Давлятович работал в неспокойном Афганистане на должности старшего советника ЦК КПСС. По возвращении устроился первым секретарем Хорогского городского комитета Компартии, в 1989-м перевелся на должность секретаря по идеологии ЦК Коммунистической партии Таджикистана, курировал промышленность, энергетику и военно-промышленный комплекс.

Новости о начале конца Советского Союза Шоди Давлятович узнал в санатории Алатау в Казахстане, где отдыхал с женой и сыном.

— Услышал, что Назарбаев утром поддержал ГКЧП, а к вечеру тон у него изменился. Мы сразу поняли, что что-то не сработало. Я спустился сразу к главврачу, у которого была телефонная связь, и позвонил в Душанбе второму секретарю ЦК, спросил, что там произошло. Он мне рассказал, что началась атака на компартию, митинги. Я первым рейсом вылетел в Душанбе. Мы собрали пленум. Постановили, что не признаем ни Ельцина, ни Горбачева. Мы как были компартией, так ею и остаемся, как были сторонниками социализма, так ими и остаемся. Мы за то, чтобы восстановить конституционный строй, — рассказал собеседник.

В стране назревали антикоммунистические настроения. После провала ГКЧП исламо-демократическая оппозиция добивалась роспуска коммунистической партии.

— Пришли исламисты (на съезд коммунистической партии. — TUT.BY) и сказали: «Распустите свою партию, иначе мы вас раскромсаем на куски». Мы спокойно их выслушали и предложили им написать свои требования. Они написали. Эта бумага до сих пор хранится у меня, — объяснил собеседник.





Делегатов выступление оппозиции не напугало:

— Чтобы не сорвали наш съезд, мы собрали 300 воинов-интернационалистов, вручили им автоматы и оружие гражданской обороны. Они сидели в зале, пока шел съезд.<…> Мы бы их (оппозицию. — TUT.BY) скосили. Мы готовы были стрелять. Весь зал встал. Даже женщины. Говорили: пусть войдут, посмотрим, кто кого. Они испугались, оставили наш съезд и пошли захватывать Верховный Совет.

Клановые войны

После выборов 24 ноября 1991 года, на которых победил Рахмон Набиев, в стране на некоторое время установилась стабильность. Однако нарастала напряженность между избранным президентом Набиевым, которого поддерживала Коммунистическая партия Таджикистана, и исламско-демократической оппозицией. Масла в огонь подливала и клановая структура власти, которая никуда не исчезла после обретения независимости.

В советское время именно выходцы из бывшей Ленинабадской области (с 2000 года — Согдийская) формировали политическую элиту страны.

Парвиз Муллоджонов

— Номенклатурные группы из других городов с началом перестройки втянулись в борьбу за власть. Когда пошла перестройка, у них появились новые возможности, и они начали бороться более открыто. Когда Советский Союз разрушился, стало ясно, что северная группа не сможет просто так удержаться у власти. На юге, на востоке и на западе у нее не было достаточно веса. Чтобы удержаться у власти, им нужен был союзник на юге. Они выбрали в союзники кулябский номенклатурный клан, который в тот момент представлял наименьшую опасность для севера. Потому что в советское время он был аутсайдером относительно других регионов. Если памирцы (с востока. — TUT.BY) имели большее представительство в интеллектуальных кругах, в академии наук, а гармцы (представители Гармской области. — TUT.BY) контролировали теневую экономику, то кулябцы были сосредоточены в двух-трех второстепенных сферах, в том числе в системе безопасности — МВД. И из-за МВД у них (кулябцев. — TUT.BY) был конфликт с памирцами, — объяснил исторический контекст политолог Парвиз Муллоджонов.





Противоборствующие стороны объединились в два альянса.

— Два лагеря подняли различные знамена. С одной стороны это был союз между демократами и исламистами, с другой — коммунисты с властью и другими группами левого толка, — пояснил эксперт.

Между противоборствующими сторонами росла напряженность.

— Ошибка тогдашнего президента Рахмона Набиева была в том, что он отказался от военного наследства Союза. Каждая республика СССР получала какую-то долю военного имущества, которое находилось на территории этой страны. Правительство Ельцина «впихивало» это наследство государствам. Набиев в 1991 году наотрез отказался. Сказал, что мы не будем тратить на это деньги. Когда начались беспорядки, выяснилось, что полиция парализована, КГБ разделилось между различными группировками. У Набиева не было ни полиции, ни сил, чтобы как-то противодействовать беспорядкам. Он пытался создать национальную гвардию, но пожалел деньги. В нацгвардии было 160 человек, и они фактически перешли на сторону восставших. Он остался ни с чем. В последние дни перед своей отставкой он вообще ночевал в бронетранспортере, а когда попытался уехать на север в Худжанд, чтобы с новыми силами противодействовать оппозиции, его поймали в аэропорту и заставили подписать отставку (7 сентября 1992 года. — TUT.BY), — рассказывает Парвиз Муллоджонов.





По мнению эксперта, стечение обстоятельств, советское прошлое и ошибки нового руководства, которое оказалось не готово к независимости, привели к гражданской войне, жертвами которой стали сами таджики.

В стране развернулись боевые действия. Оппозиции противостояли правительственные силы и Народный фронт Таджикистана (НФТ).

— В октябре 1992 года, когда Ельцин принял решение, что Россия будет поддерживать коммунистов (имеются в виду правительственные силы и НФТ. — TUT.BY), в течение нескольких месяцев оппозиция была разбита. Военные формирования оппозиции ушли в горы либо в Афганистан. С 1993 года началась уже партизанская война. Те группы, которые ушли в Афганистан, получили помощь и начали воевать против правительственных сил, проникая с территории Афганистана. Так продолжалось вплоть до 1996 года, когда появились талибы, и все стороны стали заинтересованы в разрешении этого конфликта, — говорит собеседник.





Пик противостояния пришелся на 1992−1993 гг. Это самый кровавый период в истории независимого Таджикистана. Официальных данных о количестве погибших среди мирного населения нет. В различных докладах фигурирует цифра в 60 тысяч.

— Это был фактически геноцид, который во многом был совершен самими таджиками в отношении таджиков. Поэтому сейчас это закрытая тема, в которой никто не хочет копаться. Даже оппозиция, — отметил Парвиз Муллоджонов.

Окончание гражданской войны связано с именем нынешнего президента Таджикистана Эмомали Рахмона. 27 июня 1997 года в Кремле на девятой встрече между представителями правительства Республики Таджикистан и Объединенной таджикской оппозицией при посредничестве ООН стороны подписали окончательное мирное соглашение. Президентом Таджикистана остался Эмомали Рахмон, а оппозиция получила места в парламенте, посты в администрациях и на крупных заводах.

«Коммунизм» с гастарбайтерами и лимитами на свет

В ранний советский период Таджикистан отличался напускной любовью к СССР. Два главных города страны: Душанбе и Худжанд в свое время назывались Сталинабад и Ленинабад. При этом географически второй расположен выше первого, но Сталинабад все-таки был столицей. Паритет вождей был сохранен. После смерти Сталина столице вернули историческое название, которое в переводе с таджикского обозначает понедельник — в этот день недели здесь работал крупный базар, на который собирался народ из соседних регионов. Худжанд же оставался Ленинабадом до 1991 года.

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В годы независимости госаппарат уделял много внимания смене советских названий. Проспект Ленина в Душанбе стал носить имя таджикского поэта и ученого Рудаки, улицу 40 лет Октября назвали в честь первого президента страны Рахмона Набиева, площадь Ленина переименовали в площадь Дусти.

Менялись названия областей, городов, улиц, площадей, проспектов и кишлаков. В советские годы на юге от столицы располагался колхоз «Коммунизм». Старожилы вспоминают, что в свое время их хозяйство было в числе лидеров по выращиванию и сбору хлопка. Во времена независимости «Коммунизм» переименовали и назвали в честь местного председателя, которого очень почитали за успехи в полях. В 2013 году бывший колхоз опять сменил название. Теперь он называется "Ваҳдати миллӣ" (в переводе с таджикского — национальное единство). Центром колхоза осталось село, которое при Союзе пафосно величали Ударник. Сейчас это Хаёти Нав (с таджикского переводится как «Новая жизнь»).





На центральной улице возле сельсовета местная детвора «рубится» в лянгу. Дворовая игра напоминает иностранный «сокс». Только вместо тряпичного мячика, заполненного крупой, детишки набивают воланчик из материи со свинцовым грузом в форме пуговицы. Наш провожатый, Бахтиюр, вспоминает, что раньше вместо тряпки использовали баранью шерсть или шкуру. В рабочее время мужчин на улицах непривычно много — на зиму таджикские гастарбайтеры возвращаются домой.

— Что было здесь в советские годы? Красота. При Союзе мы отлично жили. Все делали вместе. Нужно было дорогу сделать? Колхоз взял и сделал все, что нужно было. Сейчас каждый сам за себя. Нужно дорогу отремонтировать? Я взял ведро, сосед взял ведро, пошли и сами сделали. Все сами. Денег нет. Колхоз есть, но землю отдали фермерам, — вздыхает житель кишлака Пулат. — Ездим на работу в Россию. Сезон отработал, вернулся. И так — пока есть силы.



































Зимой кишлаки бывшего «Коммунизма» живут с лимитами на свет. Похолодание привело к снижению проточности реки Вахш, на которой расположены основные гидроэлектростанции страны. Из-за этого нет возможности вырабатывать нужный объем электроэнергии. Душанбе и других крупных городов Таджикистана это не коснулось. Под удар попали лишь села и мелкие города. По словам жителя Хаёти Нав Саида, электричество дают по четыре часа утром и вечером.

— Лучше мы жили при Союзе? Не знаю, — вздыхает пенсионер Сабир. — По-другому жили. Был колхоз, все там работали, в Москву не ездили. Сейчас фермеры, у них работаем.

«Газ из Узбекистана не импортируется»

Распад Советского Союза, разрыв экономических связей между республиками и гражданская война сильно подорвали экономику страны.





— Многие крупные производства в Таджикистане были образованы в советское время. Тогда была другая структура экономики. После того как были разорваны экономические связи, многие из этих производств стали невостребованными, — рассказывает Константин Бондаренко, председатель правления центра свободного рынка Таджикистана.

Еще одним серьезным испытанием для экономики страны стал газовый конфликт с Узбекистаном. Формально камнем преткновения в отношениях двух стран стало строительство Рогунской ГЭС. Таджикистану она необходима, чтобы решить вопрос с дефицитом электроэнергии, а Ташкент опасается, что строительство станции может привести к нехватке воды для потребления и орошения в регионе. В 2012 году Узбекистан остановил поставки природного газа, что в свою очередь привело к кризису на крупнейших предприятиях Таджикистана. По этой же причине не горит Вечный огонь в парке Победы. По словам местных, его включают только на праздники.





— Газ из Узбекистана не импортируется. Это привело к тому, что возросло потребление электроэнергии. <…> Газ в промышленных объемах не берут. Привозят сжиженный газ в баллонах для заправки автомобилей или для частных нужд, — отметил эксперт.

В последние годы между двумя странами возобновились переговоры о поставках газа. Надежда на улучшение отношений появилась после кончины узбекского президента Ислама Каримова. Официальный Душанбе пока сдержан в оценках, но не исключено, что поставки голубого топлива могут возобновиться.

«Многие мигранты едут в Россию, чтобы помогать семьям в Таджикистане»

Сложная ситуация в экономике, проблемы с занятостью, низкие зарплаты вынудили людей искать источники дохода за пределами страны.





— Большая часть населения в то время знала русский язык. Было удобно. В России с конца 90-х был экономический рост, стройка, и люди пригодились. В середине 2000-х трудовая миграция из Таджикистана стала массовым явлением. Если вначале выезжали десятки тысяч, то сейчас, по официальным данным, около миллиона людей. От трудоспособного населения это очень большой процент. В свое время переводы из-за рубежа в Таджикистан составляли до 50% ВВП. Эти деньги, конечно, не в бюджет попадали, но сильно подпитывали покупательную способность. У людей появлялись средства, они шли на рынки и их тратили. Строительству это дало большой толчок к развитию — люди покупали недвижимость, — сообщил Константин Бондаренко.

Сколько таджиков сейчас трудятся в России, точно неизвестно. По приблизительным оценкам, на долю Таджикистана приходится около миллиона гастарбайтеров.





— Многие мигранты едут в Россию, чтобы помогать семьям в Таджикистане. Они живут в ущерб себе в антисанитарных условиях, плохо питаются, а деньги отправляют домой, — сообщил Нурмахмад Халилов, директор Центра по правам человека, одним из основных направлений деятельности которого является защита прав трудовых мигрантов.

Таджики работают на стройках, рынках, в сфере обслуживания. Житель Душанбе Омар рассказал, что ездил в Москву по молодости, чтобы совместить приятное с полезным: пожить в российской столице и заработать деньги.





— Сначала работал уборщиком в офисе, грузчиком, а потом купил поддельные права на рынке и таксовал. Мне было проще, я жил у двоюродной сестры, не нужно было тратить деньги на квартиру. Все заработанное отправлял домой. А потом у меня в Душанбе жена появилась, ребенок, да и меньше платить в России стали, поэтому пока здесь остался, — рассказал собеседник.

В последнее время количество трудовых мигрантов из Таджикистана в России уменьшилось. Сыграло роль ослабление рубля к доллару и изменения правил пребывания на территории страны.

Улугбек Авезов

— Ввели обязательное тестирование на знание русского языка, истории и основ законодательства. Например, в тесте есть вопрос о том, в каком году отменили крепостное право? Да и как могут сдать таджики, которые всю жизнь жили в горных отдаленных районах, тест на русский язык? Без дополнительной подготовки это практически невозможно. Я понимаю, иностранные граждане, которые планируют работать в стране, должны обладать какими-то базовыми знаниями, но зачем такие глубокие познания истории мигранту, который работает в сфере ЖКХ? — рассуждает Улугбек Авезов, аналитик Центра по правам человека.

Также таджикским гастарбайтерам в России приходится платить налог по патенту.





— Ставки разнятся в зависимости от города. Если брать Москву, то сумма составляет 4200 российских рублей в месяц. Если гражданин Таджикистана планирует работать в Якутии, то данный налог уже составляет более 8 тысяч рублей. Он еще не работал, а уже обязан уплатить налог на патент, — пояснил Улугбек Авезов.

Таджикскому гастарбайтеру все документы необходимо предоставить в 30-дневный срок, и только после этого в течение 10 дней ему выдают патент, который дает право на трудовую деятельность в России. При этом если таджик получил патент в Москве, но работа не сложилась и он хочет переехать в Санкт-Петербург, то там ему придется заново становиться на миграционный учет.

По словам гастарбайтеров, после ослабления рубля к доллару зарплаты в рублях практически не изменились. Для многих работать в Москве стало невыгодно.





— Я в Москве получал около 30 тысяч в месяц. Из них 4200 [ежемесячно] отдавал за патент, еще около 10 тысяч — питание и проживание. Домой мог отправить где-то 250 долларов. В Душанбе, конечно, зарплата немного меньше, но здесь жена, дети, — рассказал таджик Саид.

По словам Константина Бондаренко, в 2015 году суммы переводов от трудовых мигрантов снизились примерно на треть.

— Это было очень болезненно. Соответственно, упал потребительский спрос, произошла девальвация национальной валюты, упал импорт, почти все показатели нагнулись.





Китай — главный торговый партнер

В последнее время все большую роль в экономике страны играет Китай.

— Это наш новый большой брат, роль которого не меньше, чем России. В 2000 году Китай фактически ничего не значил для Таджикистана, а сейчас он является главным торговым партнером. Из России импортируются в основном горюче-смазочные, строительные материалы. Из Китая идут машины, оборудование, одежда, предметы личного потребления и так далее. Причем экспорт из Таджикистана в РФ и Китай примерно сопоставимы. Кроме того, Китай стал активно кредитовать, он, по сути, является хозяином долгов Таджикистана. Эти кредиты и есть драйвер для страны, — описал ситуацию Константин Бондаренко.





Ковер с портретом бригадира

В советское время Таджикистан славился своими ковровыми заводами. Предприятие «Ковры Кайраккума» расположено в городе Гулистан, на севере страны. Дорога от Душанбе на машине займет около шести часов. Завод ввели в эксплуатацию в 1960 году. Сейчас завод выпускает продукцию на современных станках из Германии и Бельгии и дает работу 350 людям. Минимальная зарплата на предприятии составляет 500 сомони (63 доллара), максимальная — 2000 сомони (253 доллара), средняя — 1000 сомони (126 долларов).





— Если раньше наши объемы были около 500 тысяч квадратных метров продукции в год, то в этом году планируем выпускать 1,6 миллиона квадратных метров, — рассказал главный экономист ОАО «Ковры Кайраккума» Азимджон Абдуллаев.

Ковры занимают особое место в быту таджиков. Это главный подарок на свадьбы, юбилеи, новоселья, дни рождения. В числе популярных заказов — ковровые портреты, которые изготавливают по фотографии. В период межсезонья, когда из России возвращаются гастарбайтеры, на предприятии отмечается бум. Трудовые мигранты просят обессмертить в ковре родных и знакомых.

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Таких заказов в общем объеме где-то около 5%. На компьютере дизайнера «Ковры Кайраккума» сотни фотографий и готовых эскизов. В папке мужские, женские, семейные портреты, иконы, изображения православных святых.

— Как там ваши «Ковры Бреста»? — интересуется рабочая цеха, узнав, что мы приехали из Беларуси.

— Нечем похвастаться. Банкрот, — огорчаем улыбчивую женщину.























Главный конкурент таджикского производителя — Турция. Своих оппонентов таджики обходят по качеству, но по цене значительно отстают. Причина — иностранное сырье, которое завозят из той же Турции и Ирана. Сейчас предприятие пытается перейти на свое сырье.

«Не оставлю Таджикистан»

Поток трудовых мигрантов из Таджикистана постепенно сокращается. С каждым годом все больше людей предпочитают работать в своей стране. Яркий пример тому — 27-летняя жительница Душанбе Парвина Саидова, которая после смерти мужа осталась одна с пятью детьми. Как признается женщина, пережить этот период было сложно, казалось, что жизнь закончилась. Единственное, что спасло молодую маму, — это дети.

Работать по профессии юристом Парвина не могла, так как график не позволял ей заниматься воспитанием детей. Тогда она пошла на курсы вокального и актерского мастерства. Параллельно с занятиями выкладывала свои фотографии в социальных сетях.





Известный таджикский дизайнер Хуршед Сатторов готовился к показу на Неделе высокой моды в Одессе. Он отправил в оргкомитет девять фотографий профессиональных моделей, а нужно было — десять. В Facebook он случайно увидел фотографии Парвины и отправил ее вместе с остальными.

— Выбрали только меня. А не профессиональных моделей. Он мне позвонил, сказал, что меня приглашают в Одессу. Я сначала испугалась, но потом согласилась, — рассказала Парвина, добавив, что до этого опыта в модельном бизнесе у нее не было.

Показ прошел успешно. Парвину признали самой красивой моделью среди 60 участниц со всего мира. После Одессы Парвину пригласили на конкурс красоты в Астану, где она получила титул "Миссис Интернешнл".

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Сейчас за плечами модели многочисленные показы, съемки в таджикском кино, клипе. Старшей дочери девять лет, младшему, мальчику, 3 года. За детьми помогают присматривать ее мать и сестра. Парвина — прилежная мусульманка, поэтому от контрактов с некоторыми агентствами ей приходится отказываться по этическим соображениям. Например, девушка отвергает все предложения о съемках в откровенных нарядах.

— Для меня главное — показать людям таджикскую культуру, наряды, обычаи, — говорит она.





Парвине Саидовой постоянно поступают предложения о переезде в другую страну. Однако молодая мама покидать родину не намерена:

— У меня были съемки в Дубае для очень известного бренда, были предложения остаться и там работать, но я не смогла. Не променяю Таджикистан ни на что.

Как изменилась жизнь в Таджикистане за 25 лет независимости Показатель 1990 год 2016 год Территория 143 100 км2 142 000 км² Население 5 297 000 8 593 000 Государственное устройство республика в составе СССР президентская республика Валюта Советский рубль (1 доллар = 1,8 рубля) Сомони 7,98 за доллар (по курсу на 21.01) Средняя зарплата 199 рублей (1985 год) Около 200 $ Средняя пенсия 72 рубля (1985 год) 35 $ Безработица 11,7% 2,4% Инфляция 4,4% 6,1% ВВП на душу населения $ 249 (1991) $ 764

Цифры подготовленны по данным Всемирного банка , CIA factbook , компании Knoema , РИА «Новости» , книг « Tajikistan », изданной World Bank Country Study, и «СССР и страны мира в цифрах» И.Г. Калабеков .