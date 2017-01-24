|
Спасатели тушили пассажирский поезд Минск – Адлер
25.01.2017 19:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Спасатели ликвидировали последствия возгорания в машинном отделении пассажирского поезда Минск — Адлер, сообщили в Минском областном управлении МЧС.
Пожар в машинном отделении поезда был оперативно ликвидировано. По предварительным данным, он произошел из-за возгорания дизельного двигателя, однако точную причину инцидента предстоит выяснить специальной комиссии.
Огонь повредил моторный отсек и кузов тепловоза. Пострадавших нет.
Задержка поезда, по информации БЖД, составила полтора часа. Кроме того, ЧП повлияло на движение четырех составов городских линий. В настоящее время на участке все работает в штатном режиме.
БЖД принесло пассажирам свои извинения.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МИНСК, 25 янв — Sputnik. Спасатели ликвидировали последствия возгорания в машинном отделении пассажирского поезда Минск — Адлер, сообщили в Минском областном...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии