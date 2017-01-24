МИНСК, 25 янв — Sputnik. Турецкий музыкант Мехмет Асар заявил, что британская певица Адель является его дочерью — родство он определил в том числе по необычной форме пальцев рук поп-звезды, сообщает турецкая газета Hurriyet .

Будущая десятикратная обладательница премии Grammy родилась в Лондоне в 1988 году у англичанки Пенни Эдкинс и валлийца Марка Эванса. Отец оставил семью, когда маленькой Адель было всего два года.

По словам Асар, он познакомился с матерью певицы ровно за девять месяцев до ее рождения, когда Пенни приехала отдохнуть на берегу Эгейского моря, а он работал таксистом. Роман продлился недолго, и вскоре мать будущей звезды вернулась на родину.

"Она хотела, чтобы я уехал с ней в Англию, но я сказал, что хочу остаться в Бодруме", — отметил турецкий музыкант.

В пользу своего отцовства Асар приводит соотношение дат романа и дня рождения Адель. Кроме того, по словам турецкого музыканта, Адель обладает похожими на его сросшимися фалангами пальцев на руке. Характерные интонации в пении Адель также имеют генетическое происхождение, утверждает исполнитель турецкой народной музыки.

Асар отметил, что приглашает Адель с матерью отдохнуть в Бодруме и готов пройти тест ДНК для установления правды.

По данным Hurriyet, Адель однажды обмолвилась в интервью, что ее семья происходит из Турции, Испании и Великобритании.