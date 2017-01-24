Подсудимая по делу «черных риелторов» Татьяна Гершанкова признает вину в мошеннических действиях.



Фото обвиняемых.

Слушание дела проходит в Могилевском областном суде. На скамье подсудимых четыре человека. Семену Бережному, Игорю и Татьяне Гершанковым предъявлено обвинение в совершении убийств и приготовлении к совершению убийств, похищении человека и приготовлении к похищению, а также мошенничестве, разбое, вымогательстве, хищении или уничтожении документов. Супруги обвиняются также в незаконном обороте наркотиков или психотропов (хранение без цели сбыта). Бориса Колесникова обвиняют в разбое, пособничестве при совершении убийства, пособничестве в похищении человека.

По данным следствия, действовали злоумышленники с 2009 по 2015 год. Обманным путем они убеждали собственников квартир продать имущество, а после этого расправлялись с ними. На кладбищах в Могилевской области было найдено шесть захоронений и еще три ямы, приготовленные для будущих жертв. Некоторых, как прозвучало в ходе судебного заседания, закапывали живыми — человек в это время спал под воздействием водки и клофелина.

Обвинение считает организатором преступлений Гершанкова, ранее судимого за махинации с квартирами. Он полностью отрицает свою вину в убийствах и объясняет их воздействием со стороны Бережного.

25 января суд рассматривал попытки продажи фигурантами в октябре 2014 года квартиры могилевчанина Виктора Ефременко, который остался жив после знакомства с обвиняемыми и теперь присутствует в суде как потерпевший. Как рассказывала Татьяна Гершанкова, с Ефременко ее познакомил муж, который назвал женщину чужим именем и представил ее молодой супругой, ожидающей ребенка. В момент описываемых действий у Гершанковых уже был сын-школьник, а Татьяна была беременной.

Все дальнейшие действия, по словам Татьяны Гершанковой, она осуществляла по указанию мужа, в частности, всячески склоняя Ефременко к продаже квартиры. По словам подсудимой, ей и мужу казалось, что клиент больше доверяет беременной женщине, нежели ее мужу. Гершанкова отмечала, что они заплатили за Ефременко все коммунальные долги, а это более 2 тыс. долларов, передав ему 5 тыс. долларов. После того как первая сделка по вине клиента не состоялась, Гершанков, по словам его жены, вместе с ней вывезли Ефременко в лес, где возник скандал из-за непроданной квартиры.

Впоследствии Ефременко жил в арендованных для него фигурантами квартирах. Были ли у него ключи, чтобы при желании выйти, из показаний подсудимой ясно не было, но она якобы часто посещала его, принося продукты.

Подсудимая утверждает, что знала о том, что с квартирой Ефременко планируется совершение мошеннических действий, но категорически отрицает, что ей было известно о планируемом убийстве. Она также со слезами на глазах заявляла, что ничего не знала об убийствах и никак их не готовила. Это, по словам судьи Григория Качалова, расходится с показаниями Бережного, утверждающего, что об убийствах говорилось при Гершанковой.

Татьяна Гершанкова считает, что ее хотят сделать организатором убийств. В отношении показаний мужа, который отрицает вину в убийствах, она заявила, что «Игорь строит из себя дурака». «Я не виновата в убийствах», — неоднократно говорила Татьяна Гершанкова. В зале суда 25 января присутствовала ее мать.