﻿﻿ Мораторий на смертную казнь в Беларуси возможен. Но при каких условиях?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Мораторий на смертную казнь в Беларуси возможен. Но при каких условиях?

25.01.2017 16:13 — Новости Общества | БДГ  
Размер текста:
A
A
A
Введение моратория на смертную казнь возможно, однако власти пока не демонстрируют готовность к такому шагу.
 
Политический комитет ПАСЕ обсудил ситуацию в Беларуси. Минск добивается возвращения статуса спецприглашенного, потерянного после непризнанного референдума 1996 года. Однако главным условием восстановления статуса спецприглашенного в Совете Европы является введение моратория на смертную казнь.
 
"Мы требовали и требуем введения моратория на смертную казнь, чтобы 2017 год стал годом моратория. Это наш самый главный призыв на этих слушаниях", - заявил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони.
 
Официальный Минск обещает даже в конце 2017-го - начале 2018-го года провести парламентские слушания по смертной казни.
 
БДГ пыталась выяснить, при каких условиях возможно введение моратория на смернутю казнь в Беларусь.
 
Цену вопроса определяет лично Лукашенко
 
Политический обозреватель Роман Яковлевский считает, что официальный Минск набивает цену возможному введению моратория.
 
- Явно затянувшаяся на годы тема смертной казни в Беларуси - единственной в Европе такой стране, сегодня стала просто тормозом для возвращения в Совет Европы хотя бы со статусом спецприглашенного. Ссылки властей на то, что так всенародный референдум решил и что только он может отменить смертную казнь, далеко не для всех в Европе являются убедительным аргументом. Здравый смысл подсказывает, что приемлемым компромиссом в этом вопросе мог бы стать мораторий на смертную казнь. Уж для этого точно никаких референдумов не надо, - отмечает Роман Яковлевский. 
 
Однако белорусские власти не спешат не только отменять смертную казнь, но даже вводить мораторий на ее применение:
 
- Но пока в Минске, похоже, решили и дальше набивать цену за это для Совета Европы - старейшей европейской организации с ценностными ориентирами (права человека, свобода слова, демократические выборы и т.д), соблюдения которых она требует от своих членов. Правда, далеко не все из них являются идеальными с этими ориентирами. Однако смертной казни у них нет. А когда до этого белорусский режим созреет, знает лишь один человек - правитель Лукашенко. Он лично и определяет цену данного вопроса, - подчеркнул Роман Яковлевский.
 
"Никаких обязательств по отмене смертной казни Беларусь на себя не брала"
 
Юрист правозащитного центра "Вясна", лишенного регистрации в Беларуси, Валентин Стефанович считает, что признаков возможного введения моратория на смертную казнь не видно:
 
- Пока я не вижу готовности вводить мораторий на смертную казнь. Прошлый год показал, что власти разговаривают на тему смертной казни, но одновременно активно применяют смертную казнь: четыре человека были расстреляны, еще четверо приговорены к смертной казни, два приговора еще не приведены в исполнение. Четких сигналов о введении моратория на смертную казнь мы не видели, никаких обязательств Беларусь на себя не брала, - отмечает юрист.
 
Валентин Стефанович считает, что при определенных обстоятельствах белорусское руководство может ввести моратий, получив при этом определенные дивиденды:
 
- Я считаю, что введение моратория при определенных обстоятельствах возможно и надеюсь, что мы дождемся этого. Для нас вопрос смертной казни носит гуманистический характер, а для власти, скорее, вопрос больше политический, по которому возможен торг с Европой и Евросоюзом. Введение моратория может принести определенные дивиденды властям - формально откроет путь Беларуси для членства в Совете Европы. А членство в Совете Европы могло бы стать дополнительным фактором для улучшения отношений с Евросоюзом, с Западом. Но существуют и другие условия: ратификация Европейской конвенции по правам человека, признание компетенции Страсбургского суда, - которые не обещают выгод, но сулят проблемы властям. Ведь правозащитники сразу же начнут обращаться в Страсбургский суд, государству придется выплачивать денежные компенсации в случае проигрыша суда. А сейчас власти спокойно могут игнорировать решения Страсбургского суда.
 
Властям больше импонируют варианты возвращения статуса специально приглашенного в ПАСЕ, который дает почти такие же возможности депутатам ездить в Страсбург на сессии ПАСЕ, но при этом не налагает на государство конкретных обязательств. Но в свое время Совет Европы сформулировал условие: вначале введение моратория на смертную казнь, и только потом - возможное возвращение статуса. 
 
Для властей вопрос носит политический характер - и внешний, и внутренний; большинство в обществе выступает за сохранение смертной казни, и Лукашенко, как популистскому политику, не совсем удобно идти против мнения большинства. 
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 20
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Введение моратория на смертную казнь возможно, однако власти пока не демонстрируют готовность к такому шагу.  

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Анафилаксия: как действовать и можно ли предупредить
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

25.01.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика