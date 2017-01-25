Введение моратория на смертную казнь возможно, однако власти пока не демонстрируют готовность к такому шагу.

ситуацию в Беларуси . Политический комитет ПАСЕ обсудил Минск добивается возвращения статуса спецприглашенного, потерянного после непризнанного референдума 1996 года. Однако главным условием восстановления статуса спецприглашенного в Совете Европы является введение моратория на смертную казнь.

"Мы требовали и требуем введения моратория на смертную казнь, чтобы 2017 год стал годом моратория. Это наш самый главный призыв на этих слушаниях", - заявил докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы Андреа Ригони.

Официальный Минск обещает даже в конце 2017-го - начале 2018-го года провести парламентские слушания по смертной казни.

БДГ пыталась выяснить, при каких условиях возможно введение моратория на смернутю казнь в Беларусь. пыталась выяснить, при каких условиях возможно введение моратория на смернутю казнь в Беларусь.

Цену вопроса определяет лично Лукашенко

Политический обозреватель Роман Яковлевский считает, что официальный Минск набивает цену возможному введению моратория.

для возвращения в Совет Европы хотя бы со статусом спецприглашенного. Ссылки властей на то, что так всенародный референдум решил и что только он может отменить смертную казнь, далеко не для всех в Европе являются убедительным аргументом. Здравый смысл подсказывает, что приемлемым компромиссом в этом вопросе мог бы стать мораторий на смертную казнь. Уж для этого точно никаких референдумов не надо, - отмечает Роман Яковлевский. - Явно затянувшаяся на годы тема смертной казни в Беларуси - единственной в Европе такой стране, сегодня стала просто тормозомхотя бы со статусом спецприглашенного. Ссылки властей на то, что так всенародный референдум решил и что только он может отменить смертную казнь, далеко не для всех в Европе являются убедительным аргументом. Здравый смысл подсказывает, что приемлемым компромиссом в этом вопросе мог бы стать мораторий на смертную казнь. Уж для этого точно никаких референдумов не надо, - отмечает Роман Яковлевский.

Однако белорусские власти не спешат не только отменять смертную казнь, но даже вводить мораторий на ее применение:

- Но пока в Минске, похоже, решили и дальше набивать цену за это для Совета Европы - старейшей европейской организации с ценностными ориентирами (права человека, свобода слова, демократические выборы и т.д), соблюдения которых она требует от своих членов. Правда, далеко не все из них являются идеальными с этими ориентирами. Однако смертной казни у них нет. А когда до этого белорусский режим созреет, знает лишь один человек - правитель Лукашенко. Он лично и определяет цену данного вопроса, - подчеркнул Роман Яковлевский.

"Никаких обязательств по отмене смертной казни Беларусь на себя не брала"

Юрист правозащитного центра "Вясна", лишенного регистрации в Беларуси, Валентин Стефанович считает, что признаков возможного введения моратория на смертную казнь не видно:

- Пока я не вижу готовности вводить мораторий на смертную казнь. Прошлый год показал, что власти разговаривают на тему смертной казни, но одновременно активно применяют смертную казнь: четыре человека были расстреляны, еще четверо приговорены к смертной казни, два приговора еще не приведены в исполнение. Четких сигналов о введении моратория на смертную казнь мы не видели, никаких обязательств Беларусь на себя не брала, - отмечает юрист.

Валентин Стефанович считает, что при определенных обстоятельствах белорусское руководство может ввести моратий, получив при этом определенные дивиденды:

- Я считаю, что введение моратория при определенных обстоятельствах возможно и надеюсь, что мы дождемся этого. Для нас вопрос смертной казни носит гуманистический характер, а для власти, скорее, вопрос больше политический, по которому возможен торг с Европой и Евросоюзом. Введение моратория может принести определенные дивиденды властям - формально откроет путь Беларуси для членства в Совете Европы. А членство в Совете Европы могло бы стать дополнительным фактором для улучшения отношений с Евросоюзом, с Западом. Но существуют и другие условия: ратификация Европейской конвенции по правам человека, признание компетенции Страсбургского суда, - которые не обещают выгод, но сулят проблемы властям. Ведь правозащитники сразу же начнут обращаться в Страсбургский суд, государству придется выплачивать денежные компенсации в случае проигрыша суда. А сейчас власти спокойно могут игнорировать решения Страсбургского суда.

Властям больше импонируют варианты возвращения статуса специально приглашенного в ПАСЕ, который дает почти такие же возможности депутатам ездить в Страсбург на сессии ПАСЕ, но при этом не налагает на государство конкретных обязательств. Но в свое время Совет Европы сформулировал условие: вначале введение моратория на смертную казнь, и только потом - возможное возвращение статуса.

Для властей вопрос носит политический характер - и внешний, и внутренний; большинство в обществе выступает за сохранение смертной казни, и Лукашенко, как популистскому политику, не совсем удобно идти против мнения большинства.