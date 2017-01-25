Во все времена профессия армейского разведчика была окутана тайнами. Она по праву считается одной из самых престижных. Об этих людях снимают фильмы, пишут книги. Служить в разведке весьма почетно. И если вы действительно решили стать военным разведчиком, будьте готовы к запредельным нагрузкам и суровым — порой даже жестким — испытаниям на прочность.



Войсковая разведка — это вид тактической разведки. Она ведется в интересах общевойсковых соединений, воинских частей и подразделений.

Основное подразделение войсковой разведки — разведывательный батальон отдельной механизированной бригады. На днях наш корреспондент побывал на занятиях с военнослужащими срочной военной службы разведывательного батальона 120 омбр.

…Морозным январским утром военнослужащие под командованием гвардии старшего лейтенанта Александра Недведского отрабатывали на полигоне соединения одиночные действия в позиционном бою.

— Успех действий разведчика состоит из трех основных слагаемых, причем сбалансированных. Одно из важнейших — это оружие. Второе слагаемое — тактическая подготовка военнослужащего. А третье — сила воли.

— Ведь если разведчик будет морально слаб, в самый ответственный момент он может дать слабину и тем самым сорвет операцию, — поделился профессиональными секретами командир роты. — Азбука разведчика — это умение скрытно совершать марши на значительные расстояния, хорошо ориентироваться, правильно выбирать позицию в бою. В настоящий момент с военнослужащими батальона проходит одиночная подготовка, в ходе которой мы отрабатываем несколько учебных вопросов.





Вот несколько золотых правил — и о них охотно рассказал командир роты.

Оказывается, нельзя выбирать позицию на открытой местности либо под горкой. Думаю, что большинство из вас спрятались бы за деревом: на самом деле это не очень профессионально по нескольким причинам. Опытный противник будет стараться прострелить дерево. Во‑вторых, за деревом закрывается часть обзора, кроме того, передвигать оружие по фронту неудобно — приходится его поднимать, тем самым делая себя легкой мишенью.

Выдвигаться на позицию нужно ползком. Открывать огонь лучше в том случае, если вы четко видите цель и понимаете, что попадете: иначе вы только обнаружите себя, а это важный момент в позиционном бою. Перед выстрелом необходимо замереть, любые движения — повороты, наклоны головы — выдадут вас. После выстрела нужно внимательно следить за тем, обнаружена позиция или нет. И даже если вас обнаружили, ни в коем случае не вставайте — нужно точно так же, ползком вернуться обратно.

Во время занятия гвардии старший лейтенант Недведский со знанием дела указывал на ошибки, которые допускали его подчиненные в процессе обучения. Некоторые из этих военно­служащих лишь в ноябре были призваны на срочную службу. Парням еще многому предстоит научиться, ведь в бою ошибки могут стоить им жизни.

Дрожь пробирает, когда видишь, как в двадцатиградусный мороз эти воины-срочники зарываются в снег.

— Да, сейчас им немного тяжело из-за погодных условий. На самом же деле им очень интересно, никто не жалуется, — пояснил гвардии старший лейтенант Александр Недведский. — Летом военнослужащим предстоит участвовать в состязании на лучшее подразделение войсковой разведки, а там куда больше испытаний. По пескам, лесам, болотам…

— Ну а как согреваетесь в такие морозы? Ведь занятия проходят на открытом воздухе, да еще и в минус 20… — интересуюсь я у командира роты.