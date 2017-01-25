﻿ В соответствии с законом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В соответствии с законом

25.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Министерство информации Беларуси ограничило доступ к ряду интернет-ресурсов. «Руководствуясь статьями 38, 51.1 Закона Республики Беларусь «О средствах массовой информации», Министерством информации в течение января 2017 года приняты решения об ограничении доступа к ряду интернет-ресурсов», — говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Так, в соответствии с уведомлением Министерства внутренних дел ограничен доступ к двум информационным ресурсам, размещенным в доменной зоне ru и com, содержащим сообщения и материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. Также на основании письменного уведомления Министерства антимонопольного регулирования и торговли ограничен доступ к информресурсу blogistar2016.ru за размещение ненадлежащей рекламы препарата DiabetNot.

Кроме того, приказом Министерства информации от 23 января ограничен доступ к ресурсу sputnikipogrom.com. Основанием послужило решение суда Центрального района Минска о признании экстремистскими материалами информационной продукции, размещенной на этом информресурсе. Данное решение суда было принято с учетом экспертного заключения Республиканской экспертной комиссии по оценке информационной продукции на предмет наличия (отсутствия) в ней признаков проявления экстремизма. В ряде материалов, опубликованных на ресурсе, содержатся признаки проявления экстремизма в части информации, направленной на разжигание национальной вражды или розни, пропаганду превосходства либо неполноценности по признаку национальной или языковой принадлежности, а также насильственное изменение конституционного строя Беларуси. Распространение таких информационных сообщений запрещено в соответствии со ст. 38 Закона Беларуси «О средствах массовой информации».

БЕЛТА

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство информации Беларуси ограничило доступ к ряду интернет-ресурсов. «Руководствуясь статьями 38,...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Без связи нет управления
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика