На минувшей неделе в 86‑й бригаде связи прошел второй этап занятий по тактико-специальной подготовке — слаживание отделений (экипажей, взводов)

Говорят: связь как воздух. Когда она есть — ее не замечают, когда ее нет — задыхаются… Именно такое определение можно дать деятельности военнослужащих 86‑й бригады связи. Ведь именно в их руках те самые нити, которые, подобно нервным окончаниям, связывают воедино все составляющие сложного армейского организма.



Каждый день этого слаженного коллектива наполнен множеством забот. Воины-связисты ежечасно решают задачи по предназначению. Для специалистов бригады не составляет труда быстро организовать связь, поддерживая ее на высоком уровне, обеспечить взаимодействие частей и соединений, обменяться оперативной информацией… Не прерывается здесь и боевая учеба.

Так, на минувшей неделе личный состав 86 брс под руководством командиров подразделений выполнил нормативы по отработке слаживания подразделений в составе отделений, экипажей и взводов.

— Без связи нет управления, — подтвердил прописную истину командир радиовзвода старший лейтенант Михаил Бажанов. — Потому мы регулярно отрабатываем вопросы развертывания и свертывания аппаратных станций, командно-штабных машин и кабельных линий связи. Как видите, справляемся успешно.

— Подводя итоги занятий по тактико-специальной подготовке, могу сказать, что с выполнением учебно-боевых задач справились все без исключения, — резюмировал заместитель командира бригады подполковник Тохир Асоев. — Все получили оценки «хорошо» и «отлично», но особо хочу отметить работу командиров телеграфных взводов лейтенантов Владислава Трофимовича и Владислава Садовского.

Юлия Гончар, «Ваяр», фото автора