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Героям спорта воздаём должное

25.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
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Недавно во Дворце спорта «Уручье» прошла торжественная церемония подведения итогов спортивного сезона 2016 года в ДОСААФ. Во время мероприятия состоялось награждение победителей республиканских и международных соревнований, лучших спортсменов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту в различных видах спорта, которые развивает оборонное общество. Участвовали в нем и представители Министерства спорта и туризма, Федерации профсоюзов Беларуси, руководители ряда спортивных федераций.


Иван Дырман вручает приз лучшему спортсмену ДОСААФ 2016 года Анне Шевеленко

 
 
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Недавно во Дворце спорта «Уручье» прошла торжественная церемония подведения итогов спортивного сезона...

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