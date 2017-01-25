Недавно во Дворце спорта «Уручье» прошла торжественная церемония подведения итогов спортивного сезона 2016 года в ДОСААФ. Во время мероприятия состоялось награждение победителей республиканских и международных соревнований, лучших спортсменов Добровольного общества содействия армии, авиации и флоту в различных видах спорта, которые развивает оборонное общество. Участвовали в нем и представители Министерства спорта и туризма, Федерации профсоюзов Беларуси, руководители ряда спортивных федераций.