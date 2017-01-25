Оборонное общество постоянно заботится о том, чтобы парк учебных автомобилей его автошкол своевременно обновлялся. Это необходимо для привлечения в учебные организации большего количества обучаемых, создания им максимального комфорта при отработке практических занятий. Руководителями и специалистами автошкол делается все возможное, чтобы техническая готовность учебных машин всегда была в «полной боевой».





Недавно ДОСААФ централизованно закупил 30 новых автомобилей Renault Logan. Получать их приехали непосредственно руководители учебных организаций и мастера производственного обучения управлению механическими транспортными средствами. Первыми семь новых автомобилей Renault Logan получили представители автошкол Гомельской областной организационной структуры ДОСААФ. А через несколько дней 23 машины передали Брестской, Витебской, Гродненской, Могилевской областным оргструктурам оборонного общества, организационной структуре ДОСААФ города Минска и Минской области.

Заместитель председателя Центрального совета ДОСААФ полковник запаса Александр Драгун и начальник хозяйственного отдела центрального аппарата оборонного общества подполковник запаса Юрий Филипенко непосредственно занимались вопросами закупки и доставки машин. Они лично провели тест-драйв новых автомобилей и дали высокую оценку ходовым качествам Renault Logan.

После получения машин их переоборудовали с целью последующего применения в качестве специальных учебных автомобилей согласно требованиям к дополнительному оборудованию и методам проверки машин государственного стандарта СТБ 1567–2005: в автомобилях дополнительно установлены педали для инструктора на месте пассажира спереди.

Выбор автомобилей Renault Logan неслучаен. Во‑первых, машины этой марки (особенно румынской сборки) себя зарекомендовали очень хорошо в борисовской и в ряде минских автошкол оборонного общества. Во‑вторых, руководству ДОСААФ

удалось заключить договор с компанией-поставщиком Renault Logan со значительной скидкой. В‑третьих, классическое соотношение «цена — качество» в этом случае соблюдено достаточно удачно.









Приобретение новых машин большими партиями становится традиционным в оборонном обществе. Так, три года назад

ДОСААФ централизованно закупил 50 новых автомобилей Daewoo Nexia, которые были направлены в областные оргструктуры. Из них 16 автомобилей были оснащены двигателями объемом 1,6 литра и 34 машины — двигателями объемом 1,5 литра. При этом оборонное общество получило пятипроцентную скидку как надежный и солидный партнер поставщика — сервисного центра Uz-Daewoo ООО «КЛА-М».

Большинство автошкол ДОСААФ систематически обновляют автопарк учебных машин самостоятельно. Сейчас достаточно много покупается автомобилей Volkswagen Polo Sedan, Renault Sandero, Daewoo Matiz и некоторых других марок.

В оценке учебно-материальной базы автошкол состояние учебного автотранспорта имеет решающее значение. Поэтому в ДОСААФ одной из наиболее важных статей расхода является обновление парка учебных автомобилей. За последние семь лет учебными организациями приобретено более 700 единиц новой автомобильной техники. В настоящее время в ДОСААФ насчитывается свыше 950 легковых автомобилей, из них более трети — не старше пяти лет.

Принято считать, что если учебный автомобиль в режиме активной эксплуатации прослужил без особых проблем пять лет — он свою задачу выполнил. В то же время большинство машин при надлежащем уходе работают в автошколах гораздо дольше. В первую очередь это заслуга механиков организаций и самих мастеров производственного обучения управлению механическими транспортными средствами.

В основном все поломки устраняются собственными силами. Во многих автошколах ДОСААФ есть добротные пункты технического обслуживания и ремонта автомобилей, оборудование для шиномонтажа и вулканизации, выполнения ряда технических регламентов.

Более того, сейчас в интересах экономии средств и удобства ремонта учебных машин в авто­школах различных регионов создаются собственные станции технического обслуживания, на которых есть современные подъемники. Так, прекрасно оборудованы и успешно действуют СТО в Новополоцкой и Борисовской объединенных оргструктурах, оргструктурах Центрального и Советского районов Гомеля, Минской, Мозырской, Фрунзенской и Московской (города Минска) районных оргструктурах, Центре повышения квалификации руководящих работников и специалистов имени Д. М. Карбышева

ДОСААФ и многих других структурах. В большинстве есть пункты шиномонтажа. Такие руководители организаций, как Александр Чепельников, Александр Погарцев, Виталий Рудольф, Валерий Карпов, Анатолий Чубуков, Виктор Головко, Алексей Жуковец, Юрий Козик и многие другие, приняли разумное перспективное решение, нашли финансовую возможность и создали СТО. Теперь здесь оперативно производятся обслуживание и ремонт учебных машин, техника быстро выходит на учебные маршруты и продолжает зарабатывать для организации деньги.

В ДОСААФ также есть две диагностические станции (технического осмотра автомобилей) под Минском (поселок Боровая) и в Логойске, которые помогают своевременно выявлять и устранять неисправности учебных машин, дают официальное разрешение на их эксплуатацию.

Подготовил капитан 2 ранга запаса Андрей Дроб, начальник пресс-центра ДОСААФ, фото автора