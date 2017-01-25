МИНСК, 25 янв — Sputnik. Средства массовой информации не должны нагнетать обстановку вокруг нефтегазового спора между Беларусью и Россией, заявила глава Администрации президента Наталья Кочанова.

Разногласия между Минском и Москвой в нефтегазовой сфере начались еще в прошлом году. Основной спор заключается в формуле цены на российский газ для Беларуси, а также межбюджетной компенсации и объемов поставок нефти на белорусские НПЗ.

По словам Кочановой, отдельные СМИ нагнетают обстановку вокруг этой ситуации.

"Этого не должно быть. По некоторым вопросам сегодня действительно существуют проблемы, над решением которых мы работаем самым серьезным образом", — заявила Кочанова в ходе встречи с сотрудниками ОАО "Слуцкий сахарорафинадный комбинат".

Она не стала скрывать, что ситуация, которая складывается в некоторых вопросах двусторонних отношений, беспокоит белорусскую сторону. "Ведь мы работаем в рамках интеграционных соглашений, которые подписали, и должны их придерживаться", — сказала Кочанова.

Глава президентской Администрации подчеркнула, что Минск всегда был надежным и обязательным партнером.

По словам Кочановой, Минск и Москва активно работают над решением имеющихся вопросов. "Россия — это наш основной партнер, это наши братья. Мы тесно сотрудничаем в рамках интеграционных процессов. Мы были и будем близкими партнерами", — заключила она.