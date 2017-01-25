Если вы хотите знать, как выглядит экзистенциальный кризис всего белорусского народа сущего — посмотрите на эту морскую свинку. Вообще не понятно — искренне смеяться или так же рыдать.
ВАЖНОЕ
Глава администрации президента Наталья Кочанова еще раз напомнила: задача по увеличению средней зарплаты в стране до 500 долларов должна выполняться беспрекословно. По ее словам, сейчас госорганы работают над тем, как ее реализовать. Это, конечно, самое сложное. А бывший глава Минздрава, нынешний вице-премьер Василий Жарко вчера высказался о зарплатах медиков: «Врач должен за свою работу получать достойную заработную плату». Правда, не уточнил, сколько именно. «Будет возможность — повысим оклад. Я только «за».
Беларусь серьезно улучшила свои позиции в мировом рейтинге восприятия коррупции — поднялась с 107-го на 79-е место. У России и Украины дела обстоят хуже, у Латвии, Литвы и Польши — лучше. А как в остальном мире?
Сегодня огласят приговор по нашумевшему делу об отравлении угарным газом двух семей в Борисове. Газовики уверены: суд и следствие, настаивая на вине слесарей «Минскоблгаза», не принимают во внимание все причины, приведшие к трагедии. «Поскольку причина гибели людей не выявлена и не устранена, вынесение обвинительного приговора не решает главного — безопасности пользователей газа».
Теперь открыть электронный кошелек вы можете и дома — приходить в банк или к агенту, который занимается распространением электронных денег по договору с банком, не придется. Правда, есть условия. Кроме того, теперь электронные деньги смогут взыскивать на оплату налогов, сборов, пени и других платежей в бюджет.
Налоговая попросила банки рассмотреть возможность сообщать ей о всех фактах обналички белорусами сумм свыше 2300 рублей в день. При средней зарплате в 800−1000 рублей в месяц страна, видимо, хочет знать всех транжир в лицо и по фамилии.
Дональд Трамп начал исполнять свои предвыборные обещания и подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Деньги, потраченные на строительство, он по-прежнему планирует забрать у страны-соседки. На очереди, надо полагать, выполнение второго обещания: депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.
У Усэйна Болта забрали одну из золотых медалей Олимпиады-2008. Наверное, и не заметит, у него их еще 8. Он вынужден будет расстаться с золотом в мужской эстафете 4×100 м из-за положительной допинг-пробы партнера по команде.
ПОПУЛЯРНОЕ
Недавно наш новый министр образования подписал приказ о 6-м школьном дне. Он считает, что по субботам, когда школы проводят факультативы, спортландии и творческие конкурсы, работать с учениками должны все учителя. Педагоги опасаются, что министерское распоряжение превратит 6-й день в поголовную бессмысленную повинность, и просят: «Дайте уже учителям и детям спокойно отдохнуть!»
Белорусский вопрос уже не первый раз с начала года не дает покоя российским телевизионщикам. Темой очередного выпуска программы «Время покажет» на Первом канале стали лагеря беженцев в Беларуси и исходящая от них угроза для России. «ЕС тестирует наше мощное монолитное евразийское пространство на предмет возможного появления троянского коня. Тридцать-сорок-пятьдесят беженцев… Это может быть началом процесса — потом триста, а потом и три тысячи!» — нагнетали приглашенные в студию эксперты.
Помните историю о том, как на Пасху в Бобруйске брезгливый муж, заметив волос в еде, схватился за нож и снял с жены скальп? Так не переживайте, у них все хорошо: после перенесенной операции женщина отказалась привлекать мужа к ответственности. «Все закончилось миром, иначе нельзя. У нас все класс», — говорит мужчина. Ну кто бы сомневался.
Милиция нашла у наркоторговцев похищенную картину Шишкина. Полотно «Лес. Ели» (1897 год) было украдено в 2013 году неизвестными из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. По предварительной информации, картину привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. А буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву и быть продано там за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.
На церемонии инаугурации Дональда Трампа его младший сын Бэррон вел себя необычно. 10-летний мальчик, как многим показалось, не мог сосредоточиться, невпопад улыбался и отказывался «дать пять» матери. В твиттере появилось много шуток про мальчика, но люди встали на его защиту: «Нравятся вам или не нравятся Трампы, это их десятилетний сын. Он пока растет, и слова могут задеть его. Слова влияют на формирование ребенка… Он ребенок. Его нужно уважать. И отстать от него».
А в Кувейте повесили принца. Между прочим, самого настоящего — из правящей в королевстве семьи. Перед законом все равны: он признан виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.
Одним из источников доклада о компромате на Дональда Трампа назвали уроженца Беларуси. Часть неподтвержденных фактов о связях президента США с Россией могла исходить от президента Российско-Американской торговой палаты в США Сергея Миллиана (Кукутя). И вот что нам о нем известно.
На всех уровнях продолжают обсуждать тему анафилактических шоков на комбинацию белорусского антибиотика и анестетика. Минздрав уверен: нет информации о том, что цефтриаксон плюс лидокаин могут быть опасны. Вместе с тем в прошлом году в Беларуси зафиксировано 20−25 тяжелых реакций на цефтриаксон, аллергии на лидокаин, с которым часто смешивают антибиотик при инъекциях, не было. А мы пока расскажем вам, как в Ганцевичах спасали последнюю пострадавшую от укола — 12-летнюю девочку.
За январь счета по «коммуналке» нам выставят по новым, но пока еще не стопроцентным тарифам. FINANCE.TUT.BY собрал жировки жителей разных стран — от далекой Америки и Австралии до соседних Литвы и Украины — и посмотрел, сколько же на самом деле там платят за услуги ЖКХ.
Вот очень мотивирующая история о том, как детская спортивная секция превратилась в бизнес-проект. Может ли детский спорт жить без господдержки? Ответ ищите в нашем материале.
Дедушке, который написал «начальнику оховы здоровья» страны, помогли врачи в Витебске. Вот и отлично, для того и работаем — чтобы хоть один человек в стране каждый день становился хоть чуточку счастливее.
Вчера миллионному минчанину Олегу Басько исполнилось 45 лет, он родился 25 января 1972 года. Семье Басько тогда вручили ордер на квартиру, на сберкнижку положили 500 рублей, которые Олег мог получить в день совершеннолетия. Сейчас в Минскеживет 1 959 800 человек, и новорожденному, который станет двухмиллионным, городские власти обещают квартиру. Ждем его.
Наш автомобильный журналист Павел Мурашко на один день превратился в автозаправщика. Нелегкая, говорит, работа — особенно когда клиенты сложные: «Такому все не нравится еще до того, как он подошел к кассе. Ему не нравится заправка, топливо, очередь, хот-доги и вся его жизнь. Операторы все равно делают то, что должны».
С — стабильность. Александр Солодуха выпустил одиннадцатый альбом, деньги на который пытался собрать через краудфандинг. Но получилось как всегда — все сам-сам-сам: «У меня столько пошло заказов! Сумасшедшее количество. Свадьбы, дни рождения, корпоративы, юбилеи. Так что на новый альбом я заработал сам, своими выступлениями и своим именем». Не унывай, будь как Саша!
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