Доброе утро!

Если вы хотите знать, как выглядит экзистенциальный кризис всего белорусского народа сущего — посмотрите на эту морскую свинку . Вообще не понятно — искренне смеяться или так же рыдать.





ВАЖНОЕ

Глава администрации президента Наталья Кочанова еще раз напомнила : задача по увеличению средней зарплаты в стране до 500 долларов должна выполняться беспрекословно. По ее словам, сейчас госорганы работают над тем, как ее реализовать. Это, конечно, самое сложное. А бывший глава Минздрава, нынешний вице-премьер Василий Жарко вчера высказался о зарплатах медиков : «Врач должен за свою работу получать достойную заработную плату». Правда, не уточнил, сколько именно. «Будет возможность — повысим оклад. Я только «за».

Беларусь серьезно улучшила свои позиции в мировом рейтинге восприятия коррупции — поднялась с 107-го на 79-е место. У России и Украины дела обстоят хуже, у Латвии, Литвы и Польши — лучше. А как в остальном мире?

Сегодня огласят приговор по нашумевшему делу об отравлении угарным газом двух семей в Борисове . Газовики уверены : суд и следствие, настаивая на вине слесарей «Минскоблгаза», не принимают во внимание все причины, приведшие к трагедии. «Поскольку причина гибели людей не выявлена и не устранена, вынесение обвинительного приговора не решает главного — безопасности пользователей газа».

Теперь открыть электронный кошелек вы можете и дома — приходить в банк или к агенту, который занимается распространением электронных денег по договору с банком, не придется. Правда, есть условия. Кроме того, теперь электронные деньги смогут взыскивать на оплату налогов, сборов, пени и других платежей в бюджет.

Налоговая попросила банки рассмотреть возможность сообщать ей о всех фактах обналички белорусами сумм свыше 2300 рублей в день . При средней зарплате в 800−1000 рублей в месяц страна, видимо, хочет знать всех транжир в лицо и по фамилии.

Дональд Трамп начал исполнять свои предвыборные обещания и подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Деньги, потраченные на строительство, он по-прежнему планирует забрать у страны-соседки. На очереди, надо полагать, выполнение второго обещания: депортировать примерно 11 миллионов человек, нелегально проживающих в США.

У Усэйна Болта забрали одну из золотых медалей Олимпиады-2008. Наверное, и не заметит, у него их еще 8. Он вынужден будет расстаться с золотом в мужской эстафете 4×100 м из-за положительной допинг-пробы партнера по команде.





ПОПУЛЯРНОЕ

Недавно наш новый министр образования подписал приказ о 6-м школьном дне. Он считает, что по субботам, когда школы проводят факультативы, спортландии и творческие конкурсы, работать с учениками должны все учителя. Педагоги опасаются, что министерское распоряжение превратит 6-й день в поголовную бессмысленную повинность, и просят: «Дайте уже учителям и детям спокойно отдохнуть!»

Белорусский вопрос уже не первый раз с начала года не дает покоя российским телевизионщикам. Темой очередного выпуска программы «Время покажет» на Первом канале стали лагеря беженцев в Беларуси и исходящая от них угроза для России. «ЕС тестирует наше мощное монолитное евразийское пространство на предмет возможного появления троянского коня. Тридцать-сорок-пятьдесят беженцев… Это может быть началом процесса — потом триста, а потом и три тысячи!» — нагнетали приглашенные в студию эксперты.

Помните историю о том, как на Пасху в Бобруйске брезгливый муж, заметив волос в еде, схватился за нож и снял с жены скальп ? Так не переживайте, у них все хорошо : после перенесенной операции женщина отказалась привлекать мужа к ответственности. «Все закончилось миром, иначе нельзя. У нас все класс», — говорит мужчина. Ну кто бы сомневался.

Вот очередная история о том, как владелец автомобиля несет ответственность за преступление, совершенное другим водителем . Пишем-пишем, а истории такие все не заканчиваются. Не давайте никому свой автомобиль — это может быть ой как чревато!

Милиция нашла у наркоторговцев похищенную картину Шишкина . Полотно «Лес. Ели» (1897 год) было украдено в 2013 году неизвестными из Вязниковского историко-художественного музея во Владимирской области. По предварительной информации, картину привозили в Беларусь, чтобы показать потенциальному покупателю из Европы, однако стороны не сошлись в цене и сделка не состоялась. А буквально на следующий день после задержания полотно должно было прибыть в Москву и быть продано там за 100 тысяч евро и 3 кг кокаина.

Посмотрите, как семья живет в доме под стеклянным куполом за полярным кругом . Их дом от холода спрятан под стеклянной полусферой, и когда на улице трещат морозы, в «теплице» вполне комфортно.

На церемонии инаугурации Дональда Трампа его младший сын Бэррон вел себя необычно. 10-летний мальчик, как многим показалось, не мог сосредоточиться, невпопад улыбался и отказывался «дать пять» матери. В твиттере появилось много шуток про мальчика, но люди встали на его защиту : «Нравятся вам или не нравятся Трампы, это их десятилетний сын. Он пока растет, и слова могут задеть его. Слова влияют на формирование ребенка… Он ребенок. Его нужно уважать. И отстать от него».





А в Кувейте повесили принца . Между прочим, самого настоящего — из правящей в королевстве семьи. Перед законом все равны: он признан виновным в спланированном убийстве и незаконном владении огнестрельным оружием.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Мы побывали в стране, где больше трети ВВП приходится на долю гастарбайтеров, Вечный огонь горит только по праздникам, взятку милиции можно дать российскими рублями, а глава государства именуется не просто президентом, а основателем мира и национального единства — Лидером нации. Как вы уже догадались, это Таджикистан — спустя 25 лет после развала СССР .





Одним из источников доклада о компромате на Дональда Трампа назвали уроженца Беларуси . Часть неподтвержденных фактов о связях президента США с Россией могла исходить от президента Российско-Американской торговой палаты в США Сергея Миллиана (Кукутя). И вот что нам о нем известно .

На всех уровнях продолжают обсуждать тему анафилактических шоков на комбинацию белорусского антибиотика и анестетика. Минздрав уверен : нет информации о том, что цефтриаксон плюс лидокаин могут быть опасны. Вместе с тем в прошлом году в Беларуси зафиксировано 20−25 тяжелых реакций на цефтриаксон, аллергии на лидокаин, с которым часто смешивают антибиотик при инъекциях, не было. А мы пока расскажем вам, как в Ганцевичах спасали последнюю пострадавшую от укола — 12-летнюю девочку.

За январь счета по «коммуналке» нам выставят по новым, но пока еще не стопроцентным тарифам. FINANCE.TUT.BY собрал жировки жителей разных стран — от далекой Америки и Австралии до соседних Литвы и Украины — и посмотрел, сколько же на самом деле там платят за услуги ЖКХ.

Вот очень мотивирующая история о том, как детская спортивная секция превратилась в бизнес-проект. Может ли детский спорт жить без господдержки? Ответ ищите в нашем материале .

Дедушке, который написал «начальнику оховы здоровья» страны, помогли врачи в Витебске. Вот и отлично, для того и работаем — чтобы хоть один человек в стране каждый день становился хоть чуточку счастливее.

Вчера миллионному минчанину Олегу Басько исполнилось 45 лет , он родился 25 января 1972 года. Семье Басько тогда вручили ордер на квартиру, на сберкнижку положили 500 рублей, которые Олег мог получить в день совершеннолетия. Сейчас в Минске живет 1 959 800 человек, и новорожденному, который станет двухмиллионным, городские власти обещают квартиру. Ждем его.

Наш автомобильный журналист Павел Мурашко на один день превратился в автозаправщика. Нелегкая, говорит, работа — особенно когда клиенты сложные: «Такому все не нравится еще до того, как он подошел к кассе. Ему не нравится заправка, топливо, очередь, хот-доги и вся его жизнь. Операторы все равно делают то, что должны».

Все новости среды, 25 января





С — стабильность. Александр Солодуха выпустил одиннадцатый альбом, деньги на который пытался собрать через краудфандинг. Но получилось как всегда — все сам-сам-сам: «У меня столько пошло заказов! Сумасшедшее количество. Свадьбы, дни рождения, корпоративы, юбилеи. Так что на новый альбом я заработал сам, своими выступлениями и своим именем». Не унывай, будь как Саша!

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