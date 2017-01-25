В связи с реформой ЖКХ в Минске с прошлого года частные компании получили право заниматься уборкой подъездов. Однако минчане стали жаловаться на качество их работы. В большинстве ЖЭУ Ленинского района и вовсе успели вернуться к услугам привычных коммунальщиков. TUT.BY побывал в домах Московского и Советского районов, где подъезды убирает частная компания. Мы пообщались с жильцами и узнали, почему им не нравится качество уборки и как власти собираются решать эту проблему.





Первым районом, где начали работать частники, стал Ленинский. Там с лета прошлого года на смену уборщикам из ЖЭСа пришла частная компания «Клининг-Плюс». Вскоре от жильцов домов начали поступать жалобы, касающиеся качества уборки. От услуг частника было решено отказаться на территории трех ЖЭУ, тут с февраля к работе снова приступят ЖЭСы.

Похожая ситуация и в других районах столицы. Например, с ноября 2016 года в Московском районе начала убирать компания «Чистый свет плюс». Качеством их работы многие жильцы тоже были недовольны, и 21 января глава администрации района Александр Крепак сообщил, что вопрос о расторжении договора с данной компанией уже прорабатывается .

Кроме того, некоторые читатели TUT.BY из Советского района, где тоже убирают частники, оставляли комментарии о некачественной уборке подъездов под статьями на портале. Во вторник, 24 января, мы прошлись по домам и посмотрели, что там в реальности происходит.

Жители дома в Московском районе: «С ЖЭСом было лучше»

Первым делом направляемся в многоэтажку на Рафиева, 85, жильцы которой жаловались на работу компании «Чистый свет плюс».

У дома на 285 квартир встречаем жителя 3 подъезда. Парень говорит, что ему абсолютно все равно, кто и как делает уборку. Но заранее предупреждает, что в подъезде «очень воняет». На первом этаже запах действительно не из приятных. На полу под почтовыми ящиками стоит наполовину заполненное ведро, куда жильцы выбрасывают рекламные объявления. Некоторые листовки до ведра не доносят — бросают тут же.





В одном из двух лифтов грязно. На этажах квартиры находятся за закрытым тамбуром. Там, по словам местных, уборщики никогда не убирают. Некоторые жильцы оставляют мусор прямо возле мусоропровода.





На общем балконе, который разделяет лестничный пролет и тамбур с лифтом, валяются окурки, спички, мусор, рамы окон украшает коллекция крышек от бутылок.

На некоторых подъездах дома висят такие графики. Судя по ним, сухую уборку должны делать 3 раза в месяц и один раз — влажную. Частная компания отвечает только за подъезд и крыльцо. Двор убирают работники ЖЭСа.





Несмотря на то, что по графику уборка должна быть только на следующий день, встречаем во дворе двух мужчин с лопатами в спецовках «Чистый свет плюс». Но работники клининговой компании категорически отказываются с нами общаться, говорят: «Некогда, работы много».

Жители дома более разговорчивы, многие из тех, с кем мы общались, за состояние подъезда переживают.

«ЖЭС был лучше, раньше такого не было, с ними было чище! Графика мы не видели, но уборка была лучше. Вот снег когда был, жильцы сами его счищали с крыльца. Мы их („Чистый свет плюс“. — TUT.BY) не дождались», — говорит пенсионерка Мария Михайловна, прогуливаясь с внучкой во дворе.





— Я сама дворником работала, поэтому скажу, что три раза в месяц — это не уборка. Ладно, на верхние этажи можно сходить раз в неделю. Но лифты и первые этажи надо чаще убирать. Стенки промывать — два раза в неделю. Если бы они каждую неделю заходили, оно, может, чище было, — говорит жительница 2 подъезда Антонина.

Впрочем, как замечает женщина, вернуть это все ЖЭСам теперь вряд ли получится.

— Они людей не найдут. Они же разогнали всех людей. Дворникам урезали зарплату. Теперь она до двух миллионов (неденоминированных). Я два еле-еле получала — и это с подработками, — добавляет Антонина.





ЖКХ района: «Мы выдали уведомления о расторжении контракта с 1 февраля»

На основании тендерных торгов «Чистый свет плюс» выиграла в конце октября 2016 года три лота. По договору они обслуживали 3 ЖЭУ на 452 дома — половину Московского района.

«В течение двух месяцев они просто были не готовы к такому объему работ и к тем видам оказываемых услуг, которые оказываем мы», — объясняет ситуацию директор ЖКХ Московского района Владимир Романюк.

За время работы компании «Чистый свет плюс» в Московском районе в ЖКХ поступило около 70 обращений с жалобами от жильцов. За два месяца работы к частникам накопилось много претензий и со стороны ЖКХ.





— Если взять уборку мест общего пользования в подъездах, то они организовали данную работу, может, не так качественно, но работали.

А вот обслуживание мусоропроводов, контейнерных мусороприемных камер, выкатка контейнеров, очистка крыльца подъезда оставляли желать лучшего.

— Когда был снег, то крыльцо нужно было очищать ежедневно. Они не были готовы работать в этом направлении. С учетом невыполнения договорных отношений мы выдали им 26 декабря уведомления о расторжении контракта с 1 февраля.

Дальше снова проведут тендер. Как говорит директор ЖКХ Московского района, теперь требования к претендентам будут посерьезнее. В течение двух месяцев, на время торгов, убирать в подъезде и во дворе будут местные ЖЭУ.

— Если бы они взяли один лот (территорию одного ЖЭУ. — TUT.BY), я в уверен, что они бы наладили и организовали работу. И был бы пример, что частная компания готова участвовать. Но они не рассчитали свои силы в данном направлении и не готовы справиться с теми видами работ, которые у нас есть.





Жители дома в Советском районе: «Только один раз видела уборщицу»

Далее едем в Советский район, где к работе «Чистый свет плюс» приступил с декабря. Кстати, в этом районе частник выиграл только один лот. Но нам написали, что в доме по улице Якуба Коласа, 27/1 компания убирает плохо. В двухподъездном доме на 48 квартир на первый взгляд чисто: нет мусора, на полу не валяются окурки и листовки.

«Нам, наверное, очень повезло. У нас в ЖЭСе убирала женщина так, как не каждый убирает собственную квартиру. С 1 декабря мы все почувствовали: жизнь началась другая», — делится местная жительница Елена.





Обращаем внимание женщины, что подъезд выглядит относительно чистым.

«У нас всегда очень чисто — соседи следят за тем, чтобы не было грязи. Здесь особо некому сорить. В декабре мы вообще воевали, потому что никто не убирал», — объясняет она.

Женщина говорит, что после многочисленных звонков все же пришли работники клининговой компании, но «это совсем другое».

«Мы очень потеряли в качестве. За все время только один раз видела уборщицу. И то она поработала очень быстро. При этом влажной уборки я здесь не видела ни разу. Мы хотим вернуть ЖЭС, верните нашу Алину Ивановну», — добавляет Елена.

В 9-этажном доме по соседству на Беломорской, 14 жалобы похожие. Встреченная нами у первого подъезда женщина, которая приехала сюда к дочери, говорит, что «раньше было чище, сейчас земли много».





Местная жительница Анна Александровна рассказывает, что всю жизнь сама моет подъезд.

«И до этого уборщица отвратительно убирала, такая лентяйка. Заходила раз в месяц, но если кто-то нажалуется, она придет и сделает в конце концов. А теперь этих наняли — их найти невозможно. Тараканы вот в доме уже появились. 4 года не было», — говорит она.





По словам пенсионерки, она неоднократно звонила с жалобами в ЖРЭО, но там просто бросали трубку.

«В общем, уборки практически нет. Конечно, пускай вернут ЖЭС», — добавляет женщина.





Пенсионерка проводит нам экскурсию и показывает недочеты — паутину у потолков, грязные окна и стены у мусоропровода, облупившуюся краску, хотя косметический ремонт на некоторых этажах жильцы делали за свой счет не так давно. «Маляров в ЖЭСе тоже разогнали, поэтому подкрасить стены некому», — жалуется Анна Александровна. И говорит, что лифт жильцы моют сами.





ЖКХ района: «Мы идем к тому же, как и другие районы»

На торгах в конце октября победителем по одному лоту — ЖЭУ № 1 на 124 жилых объекта — стало ООО «Чистый свет плюс». Расчетная стоимость, которую выставило на конкурс ЖКХ на 1 лот, была 170 миллионов (неденоминированных рублей). Частники предложили выполнять этот же спектр услуг за 128 миллионов (неденоминированных) рублей в год. С 1 декабря компания приступила к работе.

«К сожалению, мы тоже недовольны. Поступает очень много жалоб и нареканий, как письменных, так и устных. Одним из условий было заключение договоров с водоканалом — до сих пор этот вопрос не решен», — рассказывает заместитель директора ЖКХ Советского района Алла Ижевская.

Жалобы и нарекания ЖКХ передает менеджерам частной компании. Но пока это ни к чему не привело.

— Юрист наш уже ведет предсудебную претензионную работу. Наверное, мы идем к тому же как и другие районы. Не получилось нормальной здоровой конкуренции. Уже месяц прошел. Мы не можем давать им такие сроки на раскачку. Люди знали, куда идут, рассчитывали свои силы, возможности, человеческие ресурсы.





Заместитель директора говорит, что предлагала проконтролировать вместе с инженерами частной компании ее работу по графику.

— Но, к сожалению, они не могут это все организовать. Заместитель всегда удивляется: «А что у нас есть вопросы?». Вопросы есть. Но мы их предупредили, что если так будет дальше продолжаться, то будет расторжение договора.

***

Оперативно получить комментарий от заместителя начальника по производству ООО «Чистый свет плюс» Марины Шаминой не удалось. Она предложила написать официальный запрос и бросила трубку.