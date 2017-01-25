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Трамп: не хочу, чтобы ситуация с беженцами в Германии повторилась в США

26.01.2017 08:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен создать в Сирии так называемые "зоны безопасности" для решения проблемы беженцев.

Проект распоряжения о создании "зон безопасности" пока не подписан и требует некоторых уточнений. В частности, необходимо определить формы этих зон.

"Я точно сделаю безопасные зоны в Сирии для людей. Думаю, Европа совершила ужасную ошибку, когда разрешила миллионам людей (беженцев — ред.) приехать в Германию и другие страны. Все, что нам остается, это видеть ту катастрофу, которая там сейчас. Не хочу, чтобы это было здесь (в США — Sputnik)", — сказал Трамп в интервью телеканалу АВС.

Президент не раскрыл детали своего плана.

О "безопасных зонах" или "бесполетных зонах" говорили еще в администрации Барака Обамы. Но прежние власти пришли к выводу, что это будет слишком сложно и чревато втягиванием США во внутрисирийский конфликт.

В минувшем году в Германию прибыли около 385 тысяч беженцев. Два года, в разгар миграционного кризиса, назад страна приняла 890 тысяч мигрантов. 

 
Теги: Минск
 
 
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МИНСК, 26 янв — Sputnik. Президент США Дональд Трамп намерен создать в Сирии так называемые "зоны безопасности" для решения проблемы беженцев. Проект распоряжения...

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