В ходе работ по благоустройству территории форта № 5, который является филиалом ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой», в водяном рву у левого полукапонира найден очередной артефакт.





По предположению заведующего филиалом Александра Коркотадзе, это или «ход» — часть военной конной повозки времен Первой мировой войны, или артиллерийский передок крепостной пушки начала ХХ века.

Как известно, конный транспорт состоял на вооружении всех европейских армий вплоть до середины ХХ века. К военным повозкам относились передки орудий, зарядные ящики, перевозочные средства осадной и крепостной артиллерии, медицинские и всевозможные повозки войскового обоза.

Требования к качеству материала и изготовления военных повозок предъявлялись высокие. Металлические детали делались из качественного железа или мягкой стали, а деревянные — из прочных пород дерева, таких как ясень и дуб. Наверное, поэтому состояние находки, несмотря на десятилетия нахождения в воде, весьма неплохое.





— Мы пытаемся по сохранившимся фрагментам определить предназначение этой повозки и на вооружении какой армии состояла. После реставрации и консервации она станет музейным экспонатом новой постоянной экспозиции музея «Истории фортификации и вооружения», над созданием концепции которого мы сейчас работаем, — говорит ZARYA.BY Александр Коркотадзе. — Экспозиция будет рассказывать об этапах строительства Брестской крепости, ее модернизации, участии в двух мировых войнах, судьбах военных инженеров, возводивших крепость, и о тех, кто составлял ее гарнизон в разные периоды истории. На данный момент в планах по архивным документам реконструировать интерьер нескольких жилых и боевых казематов, восстановить земляные профили вала, очистить ров. Постараемся придать форту, насколько это возможно, первозданный вид. Поэтому каждая находка, сделанная на его территории, для нас так важна.





По мнению заведующего филиалом, перспективы создания здесь постоянной экспозиции в очевидны:

— Как туристический объект «Музей 5-й форт» пользуется популярностью. Только в прошедшем 2016 году его посетили 212 экскурсионных групп и около 14 000 посетителей. И это несмотря на то, что музей расположен далеко не в центре города и до ближайшей остановки городского транспорта, которая, кстати, носит называется — «5-й Форт», порядка двух километров. Создание постоянной экспозиции в музее, по планам его сотрудников, сделает его более информативным для посетителей и востребованным и позволит увеличить посещаемость филиала до 50−60 тысяч туристов в год.