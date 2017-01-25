Двое мужчин избили посетителя страховой компании в деревне Юрцево Оршанского района и забрали у него солидную сумму денег. Возбуждено уголовное дело по факту разбоя, совершенного группой лиц, с целью завладения имуществом в крупном размере, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Инцидент произошел 27 ноября 2015 года. В обеденное время двое мужчин — 26-летний и 29-летний жители Орши — приехали в деревню Юрцево. Вошли в помещение страховой компании, в руках у них были предметы, похожие на биту и пистолет. В офисе находились один из сотрудников и посетитель. Вошедшие избили последнего руками и битой, под угрозой пистолета требовали у него деньги.

Забрав у жертвы более 300 тысяч российских рублей, 5 тысяч долларов и мобильный телефон, мужчины скрылись. Сотрудник страховой компании не пострадал. Запись видеонаблюдения в помещении зафиксировала момент, когда мужчины убегают с места преступления. Позже они оказались в России, где их и задержали.

26-летнего мужчину задержали в соседней стране за совершение другого корыстного преступления. В связи с этим заведено отдельное уголовное дело. 29-летнего обвиняемого экстрадировали в Беларусь, сейчас он под стражей.