К особо охраняемой природной территории местного значения отнесен участок площадью более 5,7 тысяч гектаров на территории Гродненского района. Соответствующее решение Гродненского райисполкома от 12 декабря 2016 года находится на юридической экспертизе, сообщает БЕЛТА.



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«Создание охраняемых природных территорий (национальных парков, заказников, памятников природы) помогает сохранять естественные экосистемы и ландшафты, поддерживать биологическое разнообразие», — отметил председатель областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды Василий Шлык.

В 2015 году в Островецком районе на площади 887,5 га был создан республиканский ландшафтный заказник «Белый мох», а на территории Гродненского района образован водно-болотный заказник «Чертово болото» на 2,5 тысяч гектар. В 2016 году также преобразованы 14 памятников природы местного значения в Островецком районе, 3 таких памятника в Берестовицком районе и заказник местного значения в Ивьевском районе.

Кроме того, подготовлено научно-техническое обоснование на преобразование заказника «Гродненская Свислочь» со значительным увеличением площади. Это решение согласовывается с Государственной инспекцией охраны животного и растительного мира при Президенте. Система особо охраняемых природных территорий Гродненской области включает территории частично национальных парков «Беловежская пуща» и «Нарочанский», 15 заказников республиканского значения, 28 — местного значения. Также в области распложены 220 памятников природы (95 республиканского и 125 местного значения).

Среди них есть отдельные вековые и редкие деревья, старинные парки, уникальные геологические обнажения древних пластов земли и другие объекты, имеющие научное, познавательное, историческое, эстетическое значение. Всего на территории Гродненской области создано 265 особо охраняемых природных территорий общей площадью 251,14 тысяч гектар. Они занимают более 10% территории области.