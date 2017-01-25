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В Могилевской области председатель райисполкома спас человека на пожаре
26.01.2017 09:37 — Новости Общества | БелаПАН
Могилев, 26 января. Председатель Чаусского райисполкома Сергей Дроздовский и участковый инспектор милиции Александр Барсуков во время пожара в деревне Галузы спасли человека.
По информации Могилевского областного управления МЧС, сообщение о возгорании жилого дома и двух сараев поступило 24 января около 16.00.
Председатель райисполкома в это время находился в деревне Барышевка. Увидев дым, он сообщил о пожаре и поехал к месту возгорания. В это же время инспектор Барсуков находился у себя дома в деревне Радомля. Получив информацию о пожаре от оперативного дежурного, также он выехал в Галузы.
Дроздовский и Барсуков побежали к дому, чтобы проверить наличие людей. На полу веранды они увидели 51-летнего хозяина, который самостоятельно не мог выйти. Мужчины вынесли его на свежий воздух и передали прибывшей бригаде скорой помощи.
Хозяин дома на пожаре не пострадал, но был госпитализирован в районную больницу с диагнозом "сердечная гипертензия 3-й степени". Огнем уничтожен жилой дом и две хозяйственные постройки.
Как полагают в МЧС, причина возгорания — нарушение правил эксплуатации печей, теплогенерирующих агрегатов и устройств.
Владимир Лапцевич, БелаПАН.
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Могилев, 26 января. Председатель Чаусского райисполкома Сергей Дроздовский и участковый инспектор милиции Александр Барсуков во время пожара в деревне Галузы...
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