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В декабре 2016 года средняя пенсия по возрасту составила 305,8 рубля
26.01.2017 07:49 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 26 января. Средний размер пенсии по возрасту в декабре 2016 года составил 305,8 рубля, что на 14,4 рубля больше, чем в ноябре, сообщил Национальный статистический комитет.
Пенсия по инвалидности выросла с 260,3 до 272 рублей, по случаю потери кормильца — с 195,4 до 201,6 рубля, социальная пенсия не изменилась (163,7 рубля).
В органах по труду, занятости и социальной защите в декабре 2016 года на учете состояло 2 млн 619,3 тыс. пенсионеров, средний размер назначенных им пенсий составил 297 рублей, что в 2,2 раза превышает бюджет прожиточного минимума для этой категории населения.
Как сообщалось ранее, трудовые пенсии 1 декабря 2016 года выросли в среднем на 5%. Указ об их повышении Александр Лукашенко подписал 13 октября. Финансирование расходов по реализации документа осуществляется за счет средств государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения.
В апреле 2016 года Лукашенко, обращаясь с посланием к белорусскому народу и парламенту, отметил, что цены в стране растут и реальные доходы пенсионеров снижаются. "Мы постараемся во втором полугодии обязательно повысить пенсии", — заявил он.
Марина Носова, БелаПАН.
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Минск, 26 января. Средний размер пенсии по возрасту в декабре 2016 года составил 305,8 рубля, что на 14,4 рубля больше, чем в ноябре, сообщил Национальный статистический...
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