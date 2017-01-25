В районной организации Белорусского общества Красного Креста из четырех медсестер останутся две, а еще двум, так как они пенсионерки, не будут продлены контракты, сроки которых истекают в феврале и марте.

После закрытия процедурного кабинета на улице Пушкина продолжит работу лишь один — на бульваре Юности. В районной организации отметили, что медицинская помощь, которую оказывали в кабинете, была востребована, за день сюда приходило до 20 человек — сделать укол, измерить давление, сахар, температуру, сделать небольшую перевязку. По словам работников организации, в районе улицы Пушкина живет много пенсионеров, и им иногда сложно дойти до поликлиники, поэтому они часто посещали процедурный кабинет БОКК. Сейчас пенсионеры возмущены «оптимизацией» и пишут жалобы в разные инстанции.

Пенсионерка Ирина Федченко обратилась с просьбой разобраться в ситуации. «Наш город за год собирает взносов и пожертвований на Красный Крест несколько сотен миллионов старыми деньгами. А в итоге людей лишают элементарной медицинской помощи от Красного Креста. Я не против оптимизации, но пусть бы оптимизировали чиновников! А убирают процедурных медсестер, которые напрямую работали с людьми, помогали, и кабинеты, куда все обращались за помощью. И делали это за мизерную зарплату. Люди остаются без работы, а мы — без помощи», — сказала жительница Мозыря.

Председатель Гомельской областной организации БОКК Алла Смоляк сообщила, что процедурные кабинеты действительно сокращаются. Она уверена, что здравоохранение в области и, в частности, в Мозыре «очень хорошо выполняет свое предназначение и функции», поэтому сейчас нет нужды в процедурных кабинетах Красного Креста. «Процедурные кабинеты — это то, что нецелесообразно содержать за счет взносов и пожертвований; есть поликлиники, куда люди могут идти и получать то, что им предписано, различные манипуляции. Процедурные кабинеты уже исчерпали себя, это нецелевое использование средств, они стали, собственно говоря, для чаепития, для измерения артериального давления, если вдруг бабушка придумала себе что-то», — заявила Смоляк.

По ее словам, медсестер не сокращают — их направят обслуживать тяжелых, одиноких, лежачих больных на дому.