«10 января мне позвонили из ОСВОДа. Говорят, наша фирма должна заплатить 75 рублей и вступить в ряды спасателей на водах, — обратилась в редакцию TUT.BY Татьяна, руководитель небольшой компании. — Я посоветовала набрать тех, кто побогаче. Хорошо, сказал собеседник, и намекнул: каждый месяц информацию о тех, кто сдал и не сдал деньги, он передает в администрацию Центрального района Минска, на территории которого мы находится».



Снимок используется в качестве иллюстрации. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Татьяне звонил Владимир Чижик, председатель организации ОСВОД Центрального района Минска.

— Но какое отношение моя фирма имеет к ОСВОД? — возмущается Татьяна. — Он пояснил: их организации нужна финансовая помощь, вот они и обращаются к субъектам хозяйствования. Но откуда у меня лишние деньги?! У нас микро-организация — пару человек. Ну раз такое дело, сумму снизили до 20 рублей.

Председатель организации объяснил Татьяне, что обзванивает все субъекты хозяйствования по списку. А чуть позже направил Татьяне письмо за подписью замглавы администрации Центрального района, где рекомендуется оказать 75 рублей помощи спасателям.



Документ в редакцию TUT.BY прислала Татьяна.

— Я спросила, что будет, если не заплачу? Отключат газ? Он засмеялся, — продолжает предприниматель. — Ответил, если поддержу их, то по почте мне придет сертификат на 20-процентную скидку на катание на катамаранах. Но зачем они мне?!

Владимир Чижик не отрицает, что обращается к организациям с просьбой поддержать ОСВОД.

— Мы — общественная организация и живем на взносы, — поясняет он. — Администрация района выделила нам списки всех субъектов хозяйствования в районе, и я лично обзваниваю руководителей. Интересуюсь, если кто-то может нас поддержать, то перечисляет. Но я не требую, я спрашиваю.

Собеседник говорит, что такие письма-рекомендации есть во всех районах Минска. И их рассылали только в этом году.

— Я обзваниваю руководителей уже десять месяцев, сколько работаю на должности председателя ОСВОД Центрального района, — отмечает Владимир Чижик. — Другие организации реагируют нормально и перечисляют. На 31 декабря нас поддержал уже 91 субъект хозяйствования и 38 «первичек».

Владимир Чижик также отметил, что сумма помощи не обязательно должна быть 75 рублей. Можно меньше, можно больше. Решает сама организация.

Федор Клюкач, председатель Минской городской организации ОСВОД отметил, что данные взносы являются добровольными.

— Если люди не плавают, это не значит, что им не нужна помощь ОСВОД. На воде могут оказаться их родственники, дети. Коль живете на земле белорусской, должны принять активное участие в решении демографической проблемы! А ведь каждый спасенный — это лепта в демографическую ситуацию, — отметил Федор Клюкач. — В начале 2000-х у нас тонуло 118−120 человек в год, в 2015-м — 41, в 2016-м — 35. Представьте, скольких наши ребята успевают спасти.

По его словам, деньги из бюджета выделяются только на водолазно-спасательную службу.

— Собранные средства идут на буклеты, просветительские ролики, ремонт катамаранов, спасательные жилеты, — перечисляет собеседник. — С этого года все члены ОСВОД имеют право на 20-процентную скидку на катамараны.