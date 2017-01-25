Глава президентской администрации Наталья Кочанова накануне провела встречу с коллективом Слуцкого сахарорафинадного завода.

Наталья Кочанова в ходе встречи с народом подчеркнула, что приказ президента об обеспечении в стране средней зарплаты в пятьсот долларов в эквиваленте должен выполняться беспрекословно: задача по повышению заработка стоит перед ведомствами и министерствами в целом, и перед каждым руководителем предприятия в частности.

При этом глава президентской администрации отметила, что по Минску средняя зарплата уже перевалила за вожделенные « по пятьсот », однако регионам такие заработки пока даже не снились: судя по официальной статистике Национального статистического комитета, средняя по стране зарплата на данный момент достигает 400 долларов в эквиваленте. При этом местами она едва превышает 300 долларов, и до сих пор некоторые специалисты трудятся за зарплату в 200 долларов. Кроме того, эксперты уверены, что у Беларуси просто нет возможности повышать зарплату до уровня в 500 долларов.

Кроме того, что в этом году в стране будет обеспечен рост зарплат, власти намерены обеспечить выполнение и других планов. Так, среди названных главой администрации Александра Лукашенко приоритетов на 2017 год: строительство жилья для многодетных и создание новых рабочих мест (их планируют создать до 50 тысяч).

Помимо этих планов, власти ставят перед собой задачу решить вопросы по экспорту, а вот предприятия, по словам Кочановой, должны заниматься производством востребованной продукции, работать эффективно, быть рентабельными и уметь продать свою продукцию, а не просто производить и забивать ею склады.

«Один из приоритетов - это экспорт, поэтому здесь нужно четкое видение каждого руководителя, который возглавляет предприятие. Нельзя работать на склад, выпускать невостребованную продукцию», - отметила глава администрации президента. Она также подняла проблему убыточных предприятий страны, в числе которых - сельскохозяйственные. Кочанова заверила, что власти принимают меры для вывода отрасли на рентабельную работу.

Не обошла чиновник стороной и российско-белорусскую нефтегазовую напряженность . Наталья Кочанова подчеркнула, что РФ и Беларусь - ближайшие партнеры, а вот «отдельные СМИ» ситуацию вокруг нефти, газа и поставок продовольствия, по мнению Кочановой, излишне нагнетают.

«Ситуация, которая складывается в некоторых вопросах, конечно, нас беспокоит. Ведь мы работаем в рамках интеграционных соглашений, которые подписали и должны их придерживаться. Беларусь всегда строго выполняла свои обязанности в отношении своих партнеров», - рассказала она, добавив, что все вопросы стороны планируют вскоре решить: накануне Владимир Семашко в очередной раз летал в командировку в Москву для продолжения переговоров.