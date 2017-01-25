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Кочанова пообещала зарплату «по 500»
26.01.2017 10:06 — Новости Общества | БДГ
Глава президентской администрации Наталья Кочанова накануне провела встречу с коллективом Слуцкого сахарорафинадного завода.
Наталья Кочанова в ходе встречи с народом подчеркнула, что
При этом глава президентской администрации отметила, что по Минску средняя зарплата уже перевалила за вожделенные «
Кроме того, что в этом году в стране будет обеспечен рост зарплат, власти намерены обеспечить выполнение и других планов. Так, среди названных главой администрации Александра Лукашенко приоритетов на 2017 год: строительство жилья для многодетных и создание новых рабочих мест (их планируют создать до 50 тысяч).
Помимо этих планов, власти ставят перед собой задачу решить вопросы по экспорту, а вот предприятия, по словам Кочановой, должны заниматься производством востребованной продукции, работать эффективно, быть рентабельными и уметь продать свою продукцию, а не просто производить и забивать ею склады.
«Один из приоритетов - это экспорт, поэтому здесь нужно четкое видение каждого руководителя, который возглавляет предприятие. Нельзя работать на склад, выпускать невостребованную продукцию», - отметила глава администрации президента. Она также подняла проблему убыточных предприятий страны, в числе которых - сельскохозяйственные. Кочанова заверила, что власти принимают меры для вывода отрасли на рентабельную работу.
Не обошла чиновник стороной и российско-белорусскую
«Ситуация, которая складывается в некоторых вопросах, конечно, нас беспокоит. Ведь мы работаем в рамках интеграционных соглашений, которые подписали и должны их придерживаться. Беларусь всегда строго выполняла свои обязанности в отношении своих партнеров», - рассказала она, добавив, что все вопросы стороны планируют вскоре решить: накануне Владимир Семашко в очередной раз летал в командировку в Москву для продолжения переговоров.
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Глава президентской администрации Наталья Кочанова накануне провела встречу с коллективом Слуцкого сахарорафинадного завода.
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