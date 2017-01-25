Что делать с молоком? Это вопрос, который сегодня задают жители всего Городокского района. С 1 февраля сырье больше не будет принимать местный цех. Людям предлагают возить молоко в Лепель и Глубокое, а это 170 км в одну сторону, и ни один предприниматель, который молоко собирает, так далеко не поедет. При этом производственный цех в Городке завозит этот продукт из другого района.

Местные власти уверяют предпринимателей, которые собирают у людей молоко, что дальше Городка им ездить не придется. За доставку продукции будут отвечать сами переработчики: будет приезжать машина и отвозить сырье на молокозавод.

Десятилетиями молоко, которое собирали на территории Городокского района, принимали в производственном цеху райцентра. Но в 2016 году крупные сельхозпроизводители перестали поставлять сюда продукцию, а с 1 февраля не будет здесь молока и от населения. Чтобы заполнить производственную линию, уже сейчас вынуждены ежедневно 12 тонн молока завозить из соседнего Витебского района.

Дело в том, что в области создали агрохолдинги, и сырьевые зоны перераспределили. Теперь «молочные реки» из Городка, Шумилино, Лиозно текут не в соседний Витебск, а через всю область: в Верхнедвинск, Глубокое и Лепель. А витебское предприятие завозит сырье из Дубровно и Докщиц. Таким образом к 2020 году хотят максимально загрузить мощности переработчиков сельхозпродукции.

Чтобы ускорить доставку сырья, витебский завод приобретает 8 молоковозов. А в 25 км от областного центра, в Городке, ждут машину из Лепеля и опасаются: как бы не пришлось скармливать излишки молока скоту. Договор со сборщиками сырья у населения новый покупатель до сих пор не заключил.

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