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Знал, но не сказал. В Речице мужчина заразил подругу ВИЧ и теперь сядет в тюрьму

26.01.2017 10:16 — Новости Общества | Tut.by  
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44-летнего речичанин заразил свою 45-летнюю сожительницу ВИЧ-инфекцией. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от двух до семи лет тюрьмы.


Установлено, что пара проживала вместе с 2015 года. Мужчина знал, что он ВИЧ-инфицированный, он состоял на диспансерном учете в Речицкой ЦРБ, но своей партнерше об этом не сказал. О своем заражении женщина узнала, когда проходила медосмотр.

В отношении мужчины Речицким РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания».

 
 
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О своем заражении женщина узнала, когда проходила медосмотр.

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