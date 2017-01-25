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Знал, но не сказал. В Речице мужчина заразил подругу ВИЧ и теперь сядет в тюрьму
26.01.2017 10:16 — Новости Общества | Tut.by
44-летнего речичанин заразил свою 45-летнюю сожительницу ВИЧ-инфекцией. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от двух до семи лет тюрьмы.
Установлено, что пара проживала вместе с 2015 года. Мужчина знал, что он ВИЧ-инфицированный, он состоял на диспансерном учете в Речицкой ЦРБ, но своей партнерше об этом не сказал. О своем заражении женщина узнала, когда проходила медосмотр.
В отношении мужчины Речицким РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания».
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О своем заражении женщина узнала, когда проходила медосмотр.
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