44-летнего речичанин заразил свою 45-летнюю сожительницу ВИЧ-инфекцией. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело, ему грозит от двух до семи лет тюрьмы.





Установлено, что пара проживала вместе с 2015 года. Мужчина знал, что он ВИЧ-инфицированный, он состоял на диспансерном учете в Речицкой ЦРБ, но своей партнерше об этом не сказал. О своем заражении женщина узнала, когда проходила медосмотр.

В отношении мужчины Речицким РОСК возбуждено уголовное дело по статье «Заражение другого лица по легкомыслию или с косвенным умыслом ВИЧ-инфекцией лицом, знавшим о наличии у него этого заболевания».